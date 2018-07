RTL-"Sommerhaus" schrammt knapp am Rekord vorbei

© RTL

Nachdem die Quoten-Kurve im vorigen Jahr schnell nach unten zeigte, konnte "Das Sommerhaus der Stars" diesmal in Woche zwei noch zulegen. Dennoch musste RTL um die Tagesmarktführerschaft zittern, weil ProSieben mit seinen Sitcoms punktete.



17.07.2018 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 17.07.2018 - 09:02 Uhr

Nachdem dem "Sommerhaus der Stars" im vergangenen Jahr nach einem starken Auftakt beinahe wöchentlich weitere Zuschauer abhanden kamen, stehen die Vorzeichen diesmal besser. Am Montag konnte die RTL-Realityshow ihre Quoten im Vergleich zum Staffel-Start sogar leicht ausbauen: Mit 1,27 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag der Marktanteil der zweiten Folge bei starken 16,1 Prozent - der bisherige Rekordwert wurde damit nur knapp verfehlt.

Mehr junge Zuschauer als "Das Sommerhaus der Stars" lockte am Montag nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor den Fernseher. Die Soap war am Vorabend mit starken 20,4 Prozent Marktanteil einmal mehr eine sichere Bank für RTL. "Das Sommerhaus der Stars" brachte es derweil insgesamt auf 2,50 Millionen Zuschauer, rund 70.000 mehr als sieben Tage zuvor.

"Extra" konnte das starke Quoten-Niveau allerdings nicht halten und musste sich um 22:15 Uhr mit 1,63 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,1 Prozent in der Zielgruppe begnügen. "Spiegel TV" kam zum Abschluss des Abends auf seinem neuen Sendeplatz sogar nicht über 9,1 Prozent hinaus. Trotz des "Sommerhaus"-Erfolgs musste RTL daher letztlich um die Tagesmarktführerschaft zittern - mit 11,7 Prozent lag der Sender am Montag nur 0,2 Prozentpunkte vor ProSieben.

Die Konkurrenz aus Unterföhring punktete schon am Nachmittag mit seinen Sitcoms - so kam "The Big Bang Theory" dort auf bis zu 17,4 Prozent Marktanteil. In der Primetime holten Wiederholungen der Serie Werte zwischen 11,5 und 13,8 Prozent. Meistgesehene Sendung des Abends beim Gesamtpublikum war das "heute-journal", das im ZDF von 3,58 Millionen Zuschauern gesehen wurde. "Wenn du wüsstest, wie schön du bist" erreichte zuvor 3,48 Millionen und lag damit klar vor dem ARD-Film "Mother's Day - Liebe ist Kinderspiel", der nur 2,23 Millionen Zuschauer unterhielt.

