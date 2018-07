"This is us" gelingt erfolgreiches Comeback bei Sixx

© NBCUniversal Media / Maarten de Boer

In den USA ein Hit, aber bei ProSieben gefloppt - die zweite Chance bei Sixx konnte "This is us" am Montagabend allerdings nutzen. Zum Start der neuen Staffel lagen die Quoten klar im grünen Bereich. Doch auch andere kleine Sender punkteten.



17.07.2018 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 17.07.2018 - 09:18 Uhr

Die Erwartungen waren groß, die Enttäuschung umso größer - auf kaum mehr als sechs Prozent Marktanteil brachte es die erste Staffel des US-Hits "This is us" im vergangenen Jahr bei ProSieben. Die zweite Staffel ist daher nun beim Frauensender Sixx zu sehen, für den sich die Serie bei ihrer Rückkehr jedoch als schöner Erfolg erweisen könnte. Der Auftakt verlief jedenfalls erfreulich: Mit insgesamt 210.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 1,9 Prozent bewegte sich die Doppelfolge auf Anhieb im grünen Bereich.

Besonders gut lief es erwartungsgemäß bei den 14- bis 39-jährigen Frauen, die Sixx zu seiner Kernzielgruppe erklärt hat. Hier verzeichnete "This is us" am Montagabend sogar 3,3 Prozent Marktanteil. "Pure Genius" konnte davon allerdings nicht profitieren und fiel im Anschluss auf 0,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zurück, "Grey's Anatomy" und "Reign" blieben am späten Abend mit Werten von 0,3 und 0,5 Prozent sogar völlig blass.

Unterdessen zeigte auch ProSieben Maxx am Montag eine von ProSieben geerbte Serie - ganz so gut wie für "This is us" sah es im Falle von "Legends of Tomorrow" jedoch nicht aus. Mit 130.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 1,1 Prozent in der Zielgruppe fielen die Quoten aber zumindest solide aus. "Warehouse 13" hatte zum Start in den Abend noch 1,4 Prozent erzielt, "Supernatural" war danach aber nicht über 0,9 Prozent hinausgekommen. Richtig gut kam jedoch "Akte X" an, das sich zu später Stunde mit zwei Folgen auf Marktanteile von 2,0 und 2,8 Prozent steigerte.

Weil tagsüber außerdem die Animes mit bis zu 5,4 Prozent abräumten, kann sich ProSieben Maxx über einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen. Zum Vergleich: DMAX kam nicht über 1,6 Prozent hinaus. An Nitro gab's jedoch kein Vorbeikommen: Der Konkurrent aus Köln erzielte nicht zuletzt dank erfolgreicher Serien-Klassiker tolle 2,5 Prozent in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum war dafür ZDFneo mit 4,6 Prozent der Größte unter den Kleinen. Stark: "Inspector Barnaby" lockte bis zu 1,78 Millionen Zuschauer vor den Fernseher.

