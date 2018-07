"Chart Show" siegt, aber RTL-Daytime geht erneut baden

© MG RTL D / Hempel

Mit gemischten Gefühlen blickt man bei RTL auch auf die Freitags-Quoten: Während "Die ultimative Chart Show" am Abend vorne lag, sah es tagsüber meist schlecht aus. Die Schwäche des Marktführers wusste ProSieben für sich zu nutzen.



21.07.2018 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 21.07.2018 - 08:55 Uhr

Bevor RTL in der kommenden Woche den 15. Geburtstag der "Ultimativen Chart Show" feiern wird, meldete sich Oliver Geissen in dieser Woche schon mal zurück, um "Die erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten" zu ermitteln. Das war aus Quotensicht ein schöner Erfolg für den Sender: 870.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten am Freitagabend bereits für einen richtig guten Marktanteil von 15,0 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,91 Millionen Zuschauer ein.

Den Tagessieg verzeichnete am Vorabend aber bereits "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", das mit 17,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum zu überzeugen wusste. Für die Tagesmarktführerschaft reichte es aber trotzdem nicht: Weil RTL auch am Freitag wieder über weite Strecken der Daytime hinweg nur einstellige Marktanteile verzeichnete, setzte sich letztlich ProSieben mit guten 11,6 Prozent an die Spitze. RTL folgte mit 11,4 Prozent Marktanteil auf dem zweiten Rang.

ProSieben konnte sich einmal mehr auf seine Sitcoms am Nachmittag verlassen. So kam "Two and a half Men" auf bis zu 17,9 Prozent, "The Middle" erzielte bis zu 15,6 Prozent und auch "The Big Bang Theory" war mit Werten zwischen 13 und 14 Prozent gefragt. Hinzu kommt "taff", das den guten Trend der letzten Tage fortsetzte und sich auf 15,3 Prozent Marktanteil steigerte. Und auch am Vorabend lief es gut: Hier stellte "Galileo" mit 12,8 Prozent sogar einen neuen Jahresbestwert auf.

In der Primetime punktete schließlich der Spielfilm "Pacific Rim" bei 1,30 Millionen Zuschauern, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 12,4 Prozent. Zweistellig war aber auch "Reingelegt - Die lustigsten Comedy-Fallen der Welt" immerhin noch 10,3 Prozent schaffte. Den Gesamtsieg fuhr "Der Alte" im ZDF ein: 3,74 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 16,8 Prozent waren das Ergebnis.

Teilen