ARD & ZDF mit Kopf-an-Kopf-Rennen am Sonntagabend

Der "Tatort" war am Sonntag ausnahmsweise mal nicht die dominierende Kraft. Eine alte Folge der ARD-Krimireihe erreichte nur hauchdünn mehr Zuschauer als eine Komödie im ZDF. Zugleich präsentierte sich ZDFneo in bestechender Form.



23.07.2018 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 23.07.2018 - 09:11 Uhr

ARD und ZDF haben sich am Sonntagabend ein ungewöhnlich enges Kopf-an-Kopf-Duell geliefert. Gerade mal 10.000 Zuschauer trennten beide Sender in der Primetime, am Ende hatte jedoch der "Tatort" die Nase vorn. 3,59 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Wiederholung der Jubiläumsfolge "Taxi nach Leipzig", die bei ihrer Erstausstrahlung vor knapp zwei Jahren von mehr als elf Millionen gesehen worden war. Diesmal lag der Marktanteil bei 12,9 Prozent.

Das ZDF setzte mit "Kubanisch für Fortgeschrittene" ebenfalls auf einen Film-Aufguss und kam damit auf 3,58 Millionen Zsuchauer sowie 12,8 Prozent Marktanteil. Das im Anschluss gezeigte "heute-journal" konnte sich übrigens leicht steigern und verbuchte mit 3,66 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 13,4 Prozent. Beim jungen Publikum hatte das ZDF dagegen nur wenig zu melden und verharrte mit der Komödie bei nur 4,9 Prozent Marktanteil, während der "Tatort" immerhin 8,4 Prozent erzielte - damit reihte sich der Krimi am Sonntag aber noch hinter Sat.1 auf dem vierten Rang ein.

Mit der britischen Krimireihe "Mord auf Shetland" sank dann aber auch beim jungen Publikum das Interesse spürbar - mehr als ein Marktanteil von 3,6 Prozent war im Anschluss an den "Tatort" nicht zu holen. Insgesamt blieben 2,17 Millionen Zuschauer dran. Das ZDF kam mit dem Geburtstags-Special "Geheimakte Otto Waalkes" um 22:00 Uhr derweil auf 2,30 Millionen Zuschauer sowie 9,9 Prozent Marktanteil, steigerte sich beim jungen Publikum aber immerhin leicht auf 5,9 Prozent.

So mancher Krimi-Fan wich am Sonntagabend übrigens ganz offensichtlich zu ZDFneo aus, wo sich "Marie Brand und das mörderische Vergessen" um 20:15 Uhr mit 1,92 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,9 Prozent nur hauchdünn hinter RTL wiederfand. Direkt danach brachte es der Spielfilm "Eine unbeliebte Frau" zudem noch auf 1,22 Millionen Zuschauer. ZDFneo lag damit zu diesem Zeitpunkt weit vor One, wo die "Tatort"-Wiederholung gerade mal 190.000 Zuschauer erreichte.

