Otto macht kabel eins froh, "Mission Lecker" scheitert

Während RTL II mit "Mission Lecker! Vier gegen den Rest der Welt" unterging und auch Vox sehr blass blieb, bescherte die Otto-Doku kabel eins starke Quoten. Bei den kleineren Sendern punkteten "This is us" bei Sixx und Anime bei ProSieben Maxx.



24.07.2018 - 09:25 Uhr von Uwe Mantel 24.07.2018 - 09:25 Uhr

Von "Mission Lecker! Vier gegen den Rest der Welt" wird man im Programm von RTL II wohl nicht noch einmal etwas sehen: Die Pilotfolge des Kochwettstreits enttäuschte am Montagabend mit nur 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten gerade mal 350.000 Zuschauer eingeschaltet. Damit war der Tiefpunkt des Abends für RTL II aber noch nicht mal erreicht. Die nachfolgende Doku "Cannabis - Droge oder Wundermittel" blieb bei 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, "Exclusiv - Die Reportage" um 23:15 Uhr sogar bei nur 2,0 Prozent. Auch Vox hatte am Montag Probleme: "Goodbye Deutschland" blieb mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenso blass wie "Mein Traumhaus am Meer", das im Anschluss 5,8 Prozent erreichte.

Deutlich zufriedener wird man da schon bei kabel eins auf den Montagabend zurückblicken. Dort stand wie schon am Sonntag wieder alles im Zeichen von Otto Waalkes, der gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Nachdem am Sonntag drei Otto-Filme zwischen 6,3 und 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfahren konnten, lief auch "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" am Montag mit 6,0 Prozent Marktanteil ordentlich. Vor allem punktete im Anschluss aber "Otto - Die Doku" mit sehr guten 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Grund zur Freude gibt's auch bei kleineren Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe - zumindest teilweise. "This is us" macht seine Sache bei Sixx weiterhin sehr gut, der Marktanteil stieg im Vergleich zur Vorwoche sogar noch minimal auf 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. 170.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil es drumherum nicht gut aussah: Die "Gilmore Girls" kamen zum Start in den Abend nicht über 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Pure Genius" versagte danach sogar mit 0,5 Prozent Marktanteil.

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen stärkster der kleineren Sender war am Montag ProSieben Maxx. Es waren unter anderem die Animes, die den Sender so weit nach vorne brachten. "Fairy Tail" kam am späten Nachmittag auf stolze 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Naruto Shippuden" sogar auf 4,6 Prozent. Am Vorabend punkteten aber auch "Futurama" (3,3 Prozent) und vor allem "Family Guy" (4,1 Prozent). In der Primetime machten dann auch "Warehouse 13" (2,0 Prozent), "Supernatural" (1,6 Prozent), "Legends of Tomorrow" (1,8 Proeznt) und "Akte X" (1,7 und 2,0 Prozent) ihre Sache gut.

