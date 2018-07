"Younger" tut sich in der zweiten Woche noch schwerer

© TV Land

Die neue ProSieben-Serie "Younger" hat am Mittwoche bei ProSieben erneut nur schwache Quoten erzielt. Im Vorfeld musste allerdings auch "Grey's Anatomy" einen Rückschlag hinnehmen. kabel eins bewegte sich derweil auf Augenhöhe mit Sat.1.



26.07.2018 - 09:15 Uhr von Alexander Krei 26.07.2018 - 09:15 Uhr

Die Comedyserie "Younger" hat nach dem schwachen Auftakt auch in der zweiten Woche keine berauschenden Zuschauerzahlen eingefahren. Die Quoten fielen sogar noch etwas niedriger aus als bei der Premiere: So schalteten um 22:15 Uhr lediglich 620.000 Zuschauer ein, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 6,6 Prozent. Eine weitere Folge kam anschließend dann nicht über 500.000 Zuschauer sowie enttäuschende 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Zuvor hatte schon "Grey's Anatomy" keinen glänzenden Start in den Abend erwischt - erstmals seit Mitte Mai musste der Dauerbrenner einstellige Marktanteile in der Zielgruppe hinnehmen. Mit Werten von 9,5 und 9,7 Prozent bewegte sich die Serie aber zumindest auf Höhe des Senderschnitt. Insgesamt waren zunächst 950.000 Zuschauer dabei, ehe die zweite Folge des Abends von 1,02 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Unterm Strich landete ProSieben am Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil von 10,5 Prozent auf dem zweiten Rang. Verlassen konnte sich der Sender vor allem auf seine Daytime, wo etwa "The Big Bang Theory" bis zu 18,0 Prozent Marktanteil holte und auch "taff" mit 16,9 Prozent abräumte. "Two and a half Men" schaffte zuvor sogar bis zu 19,2 Prozent und verhalf dem Sender damit zur unangefochtenen Marktführerschaft am Nachmittag.

Sat.1 konnte indes am Abend nicht viel reißen und erreichte mit der US-Romanze "Kein Ort ohne ich" nur 970.000 Zuschauer sowie 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, womit der Sender auf Augenhöhe mit kabel eins lag. Dort erzielte "The Watch - Nachbarn der 3. Art" ebenfalls 7,3 Prozent. Bei RTL II blieben die "Teenie-Mütter" derweil bei weniger als fünf Prozent Marktanteil hängen, "Rizzoli & Isles" versagte bei Vox zu Beginn des Abends sogar mit desolaten 2,9 Prozent.

