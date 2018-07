Sixx, Nitro und neo stechen bei den Kleineren heraus

© ZDFneo/FEEDME

Während ZDFneo mit Krimis mal wieder ein Millionenpublikum unterhielt, lief es auch für andere, vermeintlich kleine Sender richtig gut. Nitro punktete einmal mehr mit "CSI" und bei Sixx lief nicht nur der Film in der Primetime gut.



30.07.2018 - 09:36 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 09:36 Uhr

Das Attribut "klein" traf auf ZDFneo am Sonntag mal wieder nicht so recht zu: 1,79 Millionen Menschen schalteten den Sender zur besten Sendezeit ein, der Krimi "Marie Brand und die letzte Fahrt" kam damit auf starke 6,6 Prozent Marktanteil. ZDFneo hatte damit mehr Zuschauer als RTL und ProSieben. Auch "Mordsfreunde" war im Anschluss noch für 4,7 Prozent Marktanteil gut, 1,08 Millionen Menschen sahen zu. Und auch "Ein starkes Team" holte ab 23:15 Uhr noch gute 4,4 Prozent.

Am Sonntag wussten neben ZDFneo aber auch noch andere Sender aus der hinteren Reihe zu überzeugen. Sixx etwa kam mit dem Film "Kiss & Kill" auf 290.000 Zuschauer, von denen 190.000 zwischen 14 und 49 Jahren waren. Beim jungen Publikum reichte das zu 2,3 Prozent. "Love and Other Disasters" musste sich im Anschluss zwar mit nur 1,0 Prozent begnügen, dafür lief es für Sixx am Nachmittag und Vorabend rund. "Der Hundetrainer" kam auf bis zu 2,4 Prozent, der "Super-Doc" holte um 18:15 Uhr sogar 2,7 Prozent.

Die "CSI"-Serien sind für Nitro derweil weiterhin eine feste Bank. "CSI: Miami" kam zunächst auf 610.000 Zuschauer und 3,2 Prozent Marktanteil, der Ableger aus New York erreichte im Anschluss 2,5 Prozent. Als Nitro danach zwei Ausgaben des Original-"CSI" zeigte, stieg der Marktanteil auf bis zu 4,2 Prozent, die zweite Folge wollten 700.000 Menschen sehen.

