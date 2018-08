RTL und RTL II nahmen sich gegenseitig Zuschauer weg

© MG RTL D / Gordon Mühle

Am Dienstagabend kam es absurderweise zum Sozialdoku-Duell zweier Sender-Halbgeschwister: RTL schickte das Finale von "Zahltag" ins Rennen, bei RTL II meldete sich "Armes Deutschland" zurück. Beides lief gut - aber nicht mehr so gut wie zuletzt



01.08.2018 - 09:18 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2018 - 09:18 Uhr

Am Dienstagabend kam es zu einem der vielleicht unnötigsten TV-Duelle dieses Jahres. Auch wenn RTL II nicht direkt zur Mediengruppe RTL Deutschland gehört: Mit 35,9 Prozent der Anteile ist die RTL Group zumindest größter Gesellschafter des Senders - da könnte man meinen, dass die beiden Sender zumindest nicht unbedingt gegeneinander arbeiten sollten. Genau das geschah aber nun: Während RTL das Finale seines dreiteiligen Sozial-Experiments "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" zeigte, fischte RTL II mit "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" im gleichen Teich.

Die gute Nachricht: Beide Formate sorgten trotzdem für gute Quoten. Die schlechte: Sie fielen nicht mehr so gut aus wie das ohne diese Konkurrenz-Situation möglich gewesen wäre. So musste "Zahltag" nach dem deutlichen Aufschwung in der zweiten Woche nun wieder ein paar Zuschauer abgeben. 1,8 Millionen sahen noch zu, etwa 100.000 weniger als in der Vorwoche. Der Marktanteil in der Zielgruppe sank um 2,2 Prozentpunkte auf 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - was für RTL aber noch immer ein schöner Erfolg ist. Die weiteren Sozialdoku-Formate des Abends taten sich da schon ein bisschen schwerer: "Armes Reiches Deutschland" musste sich im Anschluss mit 11,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben, "Reich trifft Arm - Das Sozialexperiment" kam ab 23:15 Uhr nicht über 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Marktanteils-Trend: Zahltag! Ein Koffer voller Chancen



Bei RTL II wiederum meldete sich "Armes Deutschland! Stempeln oder abrackern?" mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück - das ist weit mehr als der RTL II-Senderschnitt, der in diesem Jahr zwischen 5 und 5,6 Prozent pendelte, doch ohne die RTL-Konkurrenz wäre wohl mehr drin gewesen. Zum Vergleich: Die Frühjahrs-Staffel erzielte im Schnitt über 11 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen udn lag durchgehend im zweistelligen Bereich. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,98 Millionen Zuschauern auf dem niedrigsten Wert seit der ersten Staffel im Sommer 2016. Allerdings ist die TV-Nutzung angesichts des Hochsommers derzeit natürlich auch generell geringer als im Frühjahr. Erfreulich übrigens: Die Wiederholung von "Hartz und Herzlich - Die Eisenbahnsiedlung von Duisburg" holte im Anschluss sogar 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

kabel eins konnte sich mit seiner Doku "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" nach dem Rückschlag der vergangenen Woche wieder stabilisieren. Die Gesamt-Reichweite stieg sogar wieder spürbar um über 200.000 auf nun 800.000 an, der Marktanteil in der Zielgruppe bewegte sich allerdings nur minimal auf 4,2 Prozent nach oben. Damit bleibt "Die Klinik" allerdings weiterhin unter dem Senderschnitt. Das "K1 Magazin" lief im Anschluss mit 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar noch etwas schlechter. Nicht in Topform war unterdessen Vox, wo "Hot oder Schrott - Die Allestester" mit 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe diesmal allenfalls im Mittelfeld landete. Um so erstaunlicher, dass die "Beat the Box"-Wiederholung im Anschluss mit 9,0 Prozent Marktanteil deutlich besser lief.

Mehr zum Thema RTL sucht schon neue Hartz-IV-Empfänger für "Zahltag"

Teilen