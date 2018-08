Tiefschlag: "Curvy Supermodel" noch hinter "Einfach hairlich"

© RTL II/Magdalena Possert

Die 3. Staffel von "Curvy Supermodel" droht, für RTL II zur herben Enttäuschung zu werden. Nachdem schon der Start schwächer verlief, fiel die zweite Folge weit unter den Senderschnitt. Selbst "Einfach Hairlich" hatte danach mehr Zuschauer.



03.08.2018 - 09:21 Uhr von Uwe Mantel 03.08.2018 - 09:21 Uhr

In der vergangenen Woche legte "Curvy Supermodel" schon den bislang schwächsten Staffelstart hin, hielt sich mit 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber noch auf einem ordentlichen Niveau. Davon kann in der zweiten Woche keine Rede mehr sein: Mit nur noch 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Format auf ein neues Allzeit-Tief und deutlich unter den Senderschnitt von zuletzt 5 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern ging es sogar überdurchschnittlich stark nach unten, auch die Gesamt-Reichweite sank mit 520.000 Zuschauern aber auf ein neues Rekord-Tief.

Damit landet "Curvy Supermodel" im internen RTL II-Ranking sogar noch hinter der im Anschluss gezeigten Reihe "Einfach Hairlich - Die Friseure". Zur Erinnerung: Das Format war eigentlich fürs Nachmittagsprogramm produziert worden und dort völlig gefloppt. Die letzten Folgen bekamen nun nach den "Curvy Supermodels" nochmal eine Chance. Nicht nur der Marktanteil in der Zielgruppe lag mit 4,6 Prozent spürbar höher, auch die Gesamt-Zuschauerzahl lag mit 540.000 um immerhin 20.000 über dem Model-Casting.

