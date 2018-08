RTL II trumpft mit "American Pie"-Filmen auf

© RTL II

RTL II hat am Freitag einen ganz starken Tagesmarktanteil in Höhe von 7,1 Prozent eingefahren, zu verdanken hat man das vor allem zwei "American Pie"-Filmen am Abend. Vox und kabel eins konnten da nicht mithalten.



04.08.2018 - 09:18 Uhr von Timo Niemeier

Dieser Klassiker funktioniert noch immer: Mit einem "American Pie"-Doppel hat RTL II am Freitag fantastische Quoten eingefahren. Zur besten Sendezeit sahen sich zunächst 660.000 Zuschauer "American Pie: Das Klassentreffen" an, 550.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag schon da bei sehr guten 9,2 Prozent. RTL II musste damit in der Primetime nur RTL und ProSieben den Vortritt lassen.

Am späten Abend schwang sich der Sender dann sogar zum Marktführer auf: "American Pie: Jetzt wird geheiratet" steigerte die Reichweite beim jungen Publikum sogar auf 590.000 Zuschauer. Der Marktanteil kletterte auf 11,7 Prozent, kein anderer Sender war zu dieser Uhrzeit erfolgreicher. Insgesamt sahen sich 740.000 Menschen den Film an. Und auch in der Nacht war RTL II gut unterwegs: "3 Engel für Charlie" kam ab 0:15 Uhr noch auf 7,7 Prozent Marktanteil.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,1 Prozent konnte man kabel eins (6,3 Prozent) und Vox (6,0 Prozent) sowie Das Erste und das ZDF deutlich hinter sich lassen. Vor allem aber kabel eins muss mit diesem Wert nicht unzufrieden sein. In der Primetime holten "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS: New Orleans" allerdings noch 4,9 und 4,3 Prozent. Erst das Original-"NCIS" steigerte sich später auf bis zu 8,0 Prozent. Und mal wieder konnte sich kabel eins auf die US-Serien am Nachmittag verlassen. "The Mentalist" holte 8,0 Prozent Marktanteil, "Navy CIS: L.A." 6,8 Prozent. Am Vormittag waren sogar bis zu 10,1 Prozent drin. Und auch "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" überzeugten später mit 7,0 und 6,5 Prozent.

Vox zeigte am Freitag zur besten Sendezeit drei Folgen von "Law & Order: SVU" und pendelte damit zwischen 5,4 und 6,6 Prozent Marktanteil. Eine neue Folge von "Chicago P.D." landete am späten Abend schließlich nur noch bei 5,2 Prozent, 660.000 Menschen sahen zu.

