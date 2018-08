RTL und ProSieben mit Shows schwach auf der Brust

© ProSieben / Jens Hartmann

Mit "Einstein Junior" und "Beginner gegen Gewinner" haben RTL und ProSieben am Samstag nur schwache Quoten eingefahren, beide Formate fielen auf neue Tiefstwerte. Während auch RTL sonst wenig zu feiern hatte, war für ProSieben die Primetime nur ein Ausrutscher.



05.08.2018 - 09:03 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2018 - 09:03 Uhr

ProSieben hat mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,8 Prozent den Samstag sehr deutlich gewonnen, auf Rang zwei fand sich überraschen Das Erste mit 7,9 Prozent wieder. Zu verdanken hat ProSieben diesen Sieg allerdings nicht "Beginner gegen Gewinner", das in der Primetime auf ein neues Allzeit-Tief fiel. Mit nur 490.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren holte man in dieser Altersklasse schwache 8,9 Prozent. Der bisherige Tiefstwert aus dem April wurde damit noch einmal um einen halben Prozentpunkt unterboten.

Auch insgesamt präsentierte sich die Show von Joko Winterscheidt erschreckend schwach auf der Brust. Mit 780.000 Zuschauern blieb die Reichweiten-Marke von einer Million in weiter Ferne. Doch auch bei RTL hatte man mit großen Problemen zu kämpfen. Dort kam "Einstein Junior" zur besten Sendezeit auf 470.000 junge Zuschauer und 8,4 Prozent. Auch das ist ein neuer Minus-Rekord. Insgesamt sahen 1,08 Millionen Menschen zu, was ebenfalls sehr schwach ist. Sowohl ProSieben als auch RTL mussten sich damit in der Primetime beim jungen Publikum übrigens dem Ersten ("Frag doch mal die Maus") und dem ZDF ("München Mord") geschlagen geben.

Bei ProSieben war "Beginner gegen Gewinner" aber eine Ausnahme. Schon am späten Abend steigerte sich die Wiederholung der "Besten Show der Welt" auf 10,8 Prozent Marktanteil, Prunkstück bei ProSieben war aber die Daytime und der Vorabend. Ein "Simpsons"-Marathon holte zwischen 11:40 und 15:35 Uhr, mit Ausnahme der ersten Folge, durchgängig sehr gute Marktanteile im zweistelligen Bereich, bis auf 12,8 Prozent ging es nach oben. "Taff Weekend" und "Galileo" lagen mit 12,5 und 11,5 Prozent ebenfalls im grünen Bereich, "The Big Bang Theory" sorgte am Vorabend zudem für 13,5 und 12,6 Prozent und übersprang schon am Vormittag die Marke von 20 Prozent Marktanteil. Das Line-Up sorgte schließlich auch dafür, dass ProSieben am Samstag das mit Abstand jüngste aller Vollprogramme war. Der ProSieben-Zuschauer war im Schnitt 36 Jahre alt - weitere Daten zum Alter der anderen Sender finden Sie in unserer Zahlenzentrale.

Ganz anders das Bild bei RTL, wo man zweistellige Marktanteile am Samstag mit der Lupe suchen musste. Die Scripted Realitys am Vormittag und Nachmittag erzielten allesamt tief einstellige Marktanteile, erst "RTL Aktuell" steigerte sich am Vorabend auf 12,3 Prozent. Das neue Magazin "Life" blieb anschließend aber auch bei 9,1 Prozent hängen. Und auch eine neue Ausgabe von "Der Chef bekommt die Quittung" versagte im Anschluss an "Einstein Junior" mit 10,4 Prozent, hatte aber natürlich auch mit dem sehr schwachen Vorlauf zu kämpfen. Immerhin hielt die Show die Gesamt-Reichweite relativ konstant und erreichte sogar etwas mehr junge Zuschauer als das Format mit Max Giermann. Durch die vielen Baustellen erreichte RTL am Samstag einen Tagesmarktanteil von 6,8 Prozent und musste sich damit sogar hauchdünn kabel eins geschlagen geben.

