kabel eins und Vox landen sogar noch vor Sat.1

© kabel eins

kabel eins und Vox können sich über gute Quoten am Samstag freuen, für kabel eins war es der zweite starke Tag in Folge. Darunter zu leiden hatte allerdings Sat.1, das hinter die beiden Sender zurückfiel.



05.08.2018 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2018 - 09:42 Uhr

Bereits am Freitag hat kabel eins einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 6,3 Prozent eingefahren, am Samstag konnte man da noch eine Schippe drauflegen und sich auf 6,8 Prozent steigern - damit lag man hauchdünn vor RTL. Als echte Bank haben sich mal wieder die US-Serien im Tagesprogramm erwiesen. "Castle" erzielte zur Mittagszeit bis zu 8,9 Prozent Marktanteil und auch "Elementary" war am Nachmittag für bis zu 8,7 Prozent gut.

Drei Folgen von "Hawaii Five-0" pendelten in der Primetime zwischen 5,3 und 6,0 Prozent und waren damit solide Quotenbringer. Erst am späten Abend sah es dann schlecht aus: "24 Legacy" kann weiterhin nicht überzeugen und rutschte unter die Marke von 5,0 Prozent. In der Endabrechnung lag kabel eins am Samstag aber schließlich vor Sat.1, das nur auf einen Tagesmarktanteil von 6,7 Prozent kam. Mit einer Wiederholung von "Armageddon" erreichte man nur 7,7 Prozent, noch größer waren die Probleme aber tagsüber. Die Scripted Realitys lagen im teils tief einstelligen Bereich und das Drittlizenz-Magazin "Grenzenlos" versagte am Vorabend mit 2,3 Prozent Marktanteil. Für "Grenzenlos" lief es damit übrigens in etwa so schlecht wie vor wenigen Wochen, als die WM im Gegenprogramm lief.

Über sehr gute Quoten freuen kann sich auch Vox, das mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,2 Prozent noch ein wenig besser unterwegs war als kabel eins. Der Primetime hat man das aber nicht zu verdanken. "Mr. Bean macht Ferien" kam dort auf 680.000 Zuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil. "Medical Detectives" fiel danach zunächst mit zwei Folgen auf 4,8 und 5,1 Prozent zurück, ehe es sich doch noch auf 7,6 und 9,2 Prozent steigerte. Sehr gut lief es am Vorabend, als Vox mit seinen "Tierbabys" 780.000 Zuschauer unterhielt und damit auf 9,2 Prozent kam. Auch der "Criminal Intent"-Marathon am Vormittag lief richtig gut und erzielte zunächst 14,4 Prozent Marktanteil, später lag die Serie noch immer konstant bei mehr als 7,0 Prozent.

Teilen