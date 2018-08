Bayern-Testkick bei RTL verpasst den Tagessieg

© RTL

Zwar haben sich mehr als drei Millionen Menschen den Testkick von Bayern München gegen Manchester United bei RTL angesehen, besonders beim jungen Publikum wird man sich aber wohl mehr erhofft haben. Den Tagessieg sicherte sich jedenfalls ProSieben.



06.08.2018 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2018 - 09:12 Uhr

RTL hat am Sonntagabend zur besten Sendezeit ausnahmsweise keinen Spielfilm gezeigt, sondern das Testspiel zwischen Bayern München und Manchester United. Besonders beim jungen Publikum wird man sich in Köln aber vermutlich etwas mehr ausgerechnet haben. So lag die Reichweite bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren in beiden Halbzeiten nur leicht über der Marke von einer Million. Die Marktanteile betrugen jeweils 12,6 Prozent.

Damit lag das Fußballspiel zwar über dem RTL-Senderschnitt, für eine Partie mit Beteiligung der Bayern ist das aber vergleichsweise niedrig. Weil es sich aber nur um ein Testspiel gehandelt hat, kann man bei RTL trotzdem zufrieden sein. Zumal es auch insgesamt sehr gut aussah: In der ersten Halbzeit sahen 3,14 Millionen Menschen zu, während den zweiten 45 Minuten waren es 3,44 Millionen. Damit holte man 11,7 und 12,7 Prozent Marktanteil. Der im Anschluss an das Spiel gezeigte Film "Chappie" floppte trotzdem: Hier sahen nur 970.000 Menschen zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,3 Prozent.

Den Tagessieg beim jungen Publikum konnte RTL mit dem Match allerdings nicht einfahren und musste ihn ProSieben überlassen. Dort erreichte der Film "Nerve" im Schnitt 1,33 Millionen junge Zuschauer, das führte zu sehr guten 15,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 1,93 Millionen Menschen zu. Und auch am späten Abend war ProSieben noch erfolgreich, "Eagle Eye - Außer Kontrolle" war noch für 14,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut.

Am Vorabend gab es umgekehrte Kraftverhältnisse. Da lockte "Galileo" knapp eine Million Zuschauer an, die RTL-"Versicherungsdetektive" kamen zur gleichen Zeit auf zwei Millionen. Das ProSieben-Wissensmagazin holte 11,5 Prozent Marktanteil, die RTL-Sendung landete sogar bei 13,4 Prozent. Doch auch damit konnte RTL den Kollegen aus Unterföhring die Tagesmarktführerschaft nicht streitig machen. ProSieben landete am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,5 Prozent auf Rang eins, RTL musste sich dahinter mit nur 9,3 Prozent begnügen. Große Probleme machten RTL unter anderem das Vormittagsprogramm und weite Teile des Nachmittags. Auch der Auftakt von "Explosiv - Weekend" auf neuem Sendeplatz fiel mit knapp einer Million Zuschauer und 10,3 Prozent Marktanteil sehr verhalten aus.

