RTL II landet mit Joop sogar noch hinter Tele 5

"Jung, weiblich, Boss!" mit Jette Joop hat mit der zweiten Folge das äußerst schwache Niveau der Auftaktwoche bestätigt, der Marktanteil ging sogar noch etwas zurück. Selbst Tele 5 hatte zur besten Sendezeit mehr Zuschauer als RTL II.



14.08.2018 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier 14.08.2018 - 09:19 Uhr

Nachdem "Jung, weiblich, Boss!" mit Jette Joop in der vergangenen Woche mit nur 310.000 Zuschauern und 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet war, dürfte Ernüchterung bei RTL II geherrscht haben. Auch in Woche zwei lief das Format nun auf einem ähnlichen Niveau: Am Montag schalteten nur 330.000 Menschen ein, der Marktanteil beim jungen Publikum fiel mit 2,8 Prozent sogar noch etwas niedriger aus als in der Vorwoche.

"Jung, weiblich, Boss!" ist für RTL II damit ein Totalausfall, das auch das anschließende "Echt Familie" mit ins Quotenloch zieht. Das Format konnte sich ab 22:15 Uhr immerhin auf 430.000 Zuschauer steigern, aber auch hier wurden nur 3,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Dass es für RTL II dennoch für einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,6 Prozent reichte, hat man vor allem den Soaps am Vorabend, den Soap-Wiederholungen am Nachmittag sowie "Hilf mir!" zu verdanken, die allesamt deutlich über dem Senderschnitt performten.

Besonders bitter für RTL II: Mit Jette Joop war man nicht nur das schwächste aller acht Vollprogramme, auch viele kleinere Sender hatten um 20:15 Uhr mehr Zuschauer. Tele 5 etwa kam mit "Schiffbrüchig 1" auf 390.000 Zuschauer, der zweite Teil hatte danach immerhin noch 320.000 Zuschauer. Mit jeweils 1,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lagen beide Filme über dem Senderschnitt von Tele 5.

Noch deutlich besser lief es für ZDFneo, das am Montag beim Gesamtpublikum auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,6 Prozent kam und damit sogar noch vor ProSieben landete. "Inspector Barnaby" kam ab 20:15 Uhr auf 1,77 bzw. 1,67 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum steigerte sich von zuvor schon sehr starken 6,1 Prozent auf noch bessere 7,8 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Reihe 2,2 und 2,4 Prozent. Auf einem ähnlichen Niveau lag am Vorabend auch "Bares für Rares".

Noch einlaufen muss sich "100% Bundesliga" bei Nitro, das in der vergangenen Woche zurückkehrte. Mit 140.000 Gesamtzuschauern und 1,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag man auf dem Niveau der Vorwoche, verfehlte damit aber den Senderschnitt recht deutlich. Noch ist die 1. Bundesliga aber ja noch nicht in die neue Saison gestartet, hier besteht in jedem Fall noch Potenzial nach oben. Zwei Folgen von "Alarm für Cobra 11" erzielten zuvor 2,1 und 1,9 Prozent Marktanteil.

