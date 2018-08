ZDF schwimmt mit seinem Kreuzfahrt-Check allen davon

© ZDF/Boris Mahlau

Der Kreuzfahrt-Check "AIDA oder TUI Cruises?" hat am Dienstag die meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt - und "ZDFzeit" damit ganz nebenbei die höchste Reichweite seit über drei Jahren beschert. Auch die Jüngeren schalteten ein.



15.08.2018 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 15.08.2018 - 08:58 Uhr

Dass die Deutschen gerne auf Kreuzfahrt gehen, ist bekannt. So gesehen traf das ZDF am Dienstagabend mit seiner "ZDFzeit"-Doku "AIDA oder TUI Cruises - Der Kreuzfahrt-Check" beim Publikum einen echten Nerv. Das machte sich in den Quoten spürbar bemerkbar, denn mit 4,40 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,3 Prozent verbuchte "ZDFzeit" die besten Quoten seit mehr als drei Jahren. Ganz nebenbei war die Reihe sogar die meistgesehene Sendung des Tages.

Selbst beim jungen Publikum war das ZDF damit zwischenzeitlich Marktführer: 910.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sowie ein Marktanteil von 11,1 Prozent reichten um 20:15 Uhr bereits für die Spitzenposition - was im Übrigen zwar für die Stärke des ZDF spricht, aber nicht so sehr für die der privaten Konkurrenten. Geschlagen geben musste sich "ZDFzeit" hier übrigens nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", der "Tagesschau" und "RTL aktuell", die jedoch allesamt schon vor 20:15 Uhr liefen.

Generell konnte das ZDF bis in den späten Abend hinein mit guten Quoten beim jungen Publikum überzeugen - so erreichte das "heute-journal" noch 8,9 Prozent Marktanteil, "37 Grad" und "Markus Lanz" punkteten mit jeweils 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss an "ZDFzeit" gingen jedoch einige Zuschauer verloren: Die "Frontal 21"-Doku über "Teures Wohnen" kam schon nicht mehr über 2,79 Millionen Zuschauer hinaus und lag zu diesem Zeitpunkt klar hinter "In aller Freundschaft".

Der ARD-Dauerbrenner steigerte sich um 21:10 Uhr auf 3,96 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,0 Prozent, nachdem eine "Charité"-Wiederholung zuvor nicht über 2,14 Millionen sowie 7,7 Prozent Marktanteil hinausgekommen war. Die Serie erreichte damit nicht mal halb so viele Zuschauer wie "ZDFzeit", war aber dennoch der größte Verfolger. Danach reihte sich dann schon ZDFneo ein, wo "München Mord" mit 1,90 Millionen Zuschauern eine höhere Reichweite verbuchte als jeder Privatsender in der Primetime.

