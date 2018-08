"Armes Deutschland" dreht ohne RTL-Konkurrenz auf

© RTL II

Nachdem RTL und RTL II zuletzt am Dienstagabend in ähnlichen Gebieten unterwegs waren, konnte "Armes Deutschland" ohne Doku-Konkurrenz durch RTL nun wieder einen zweistelligen Marktanteil erzielen. "Die Klinik" endete derweil blass.



15.08.2018 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 15.08.2018 - 09:17 Uhr

Die Erfolge, die RTL II seit geraumer Zeit mit seinen Hartz-IV-Programmen feiert, ist der Konkurrenz nicht entgangen. Das bekam der Sender in den vergangenen Wochen zu spüren, als RTL am Dienstagabend ungewöhnlicherweise nicht auf Fiction setzte, sondern auf Dokusoaps wie "Zahltag!" oder "2 Familien 2 Welten" - zuletzt sogar direkt gegen den Quoten-Hit "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?".

RTL II schlug sich mit seinen Formaten zwar trotzdem gut, konnte in dieser Woche ohne die Gegenprogrammierung durch RTL aber wieder ein ganzes Stück zulegen. Lagen die Marktanteile von "Armes Deutschland" in den vergangenen beiden Wochen bei jeweils weniger als neun Prozent, so gab's nun erstmals wieder einen zweistelligen Wert. Starke 10,3 Prozent verbuchte die Hartz-IV-Reihe bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite zog auf 1,48 Millionen Zuschauer an.

Gut funktionierte zudem das Zusammenspiel mit "Hartz und herzlich", das im Anschluss noch 920.000 Zuschauer bei RTL II hielt und mit sehr guten 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete. Dagegen kam auch Vox nicht an, wenngleich sich "Beat the Box" um 22:15 Uhr auf einen neuen Bestwert steigerte: Mit einem Marktanteil von 9,1 Prozent lief es für das Format außerordentlich überzeugend. "Hot oder Schrott" brachte es zuvor auf 1,28 Millionen Zuschauer sowie 7,6 Prozent.

Das Nachsehen hatte kabel eins, wo am Dienstagabend die sehenswerte Doku-Reihe "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" zu Ende ging. Mehr als 680.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 4,3 Prozent waren für das Format allerdings nicht drin. Kleiner Trost: Für den Spartensender kabel eins Doku lief's am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil von 1,2 Prozent richtig blendend.

