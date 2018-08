"Unser Kiosk" liegt zum Start noch vor "Curvy Supermodel"

© kabel eins

Mit "Unser Kiosk" hat nun auch kabel eins eine Doku-Reihe ins Programm genommen, in der man Menschen am Rande der Gesellschaft begleitet. Zum Start lagen die Quoten auf einem sehr soliden Niveau, RTL II hatte mit seiner Modelsuche das Nachsehen.



Die von RTL II als "Sozialdokus" bezeichneten Doku-Reihen erfreuen sich im deutschen Fernsehen mittlerweile auch auf anderen Sendern großer Beliebtheit. Mit "Unser Kiosk" hat nun auch kabel eins ein ähnliches Format im Programm. Die am Donnerstag gestartete Sendung erzielte zum Auftakt gute Quoten: 750.000 Zuschauer schalteten ein, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das einem Marktanteil in Höhe von 5,6 Prozent. Damit lag das Format sehr solide oberhalb des Senderschnitts von kabel eins.

RTL II hatte derweil mit einem ganz anderen Format das Nachsehen: "Curvy Supermodel" konnte sich nach zwei sehr enttäuschenden Wochen zwar etwas steigern, musste sich mit nur 5,1 Prozent Marktanteil aber hinter kabel eins einsortieren. Lediglich 600.000 Menschen sahen sich die Modelsuche an. Deutlich besser lief es danach für die eigentlich mal für den Nachmittag produzierte Dokusoap "Einfach hairlich", die es auf 7,3 Prozent Marktanteil brachte und auch die Gesamt-Reichweite auf 730.000 steigerte. Auch bei kabel eins lief es am späten Abend noch rund: Dort verzeichnete ausgerechnet ein "Achtung Kontrolle Spezial" sehr gute 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 680.000 Menschen sahen zu. Ausgerechnet deshalb, weil "Achtung Kontrolle" schon seit einiger Zeit am Vorabend schwächelt und eines der größten Probleme des Senders ist. Auch am Donnerstag reichte es um 19 Uhr nur zu 3,6 Prozent Marktanteil.

