RTL II kommt dank James Bond ProSieben nahe

© RTL II

Mit "James Bond 007 - Goldeneye" erzielte RTL II am Freitagabend sehr gute Quoten und lag insgesamt sogar vor ProSieben, wo man mit "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" nicht zufrieden sein kann. Auch kabel eins und Vox taten sich sehr schwer.



18.08.2018 - 09:43 Uhr von Uwe Mantel 18.08.2018 - 09:43 Uhr

RTL II kann dank James Bond auf einen gelungenen Freitagabend zurückblicken: Der Film "Goldeneye" bescherte dem Sender um 20:15 Uhr starke 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit gar nicht allzu weit hinter dem "X-Men"-Film, der bei ProSieben mit 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe deutlich unter dem Senderschnitt blieb. Blickt man auf die Gesamt-Reichweite, dann lag RTL II mit dem Bond-Film sogar deutlich vorn: 1,35 Millionen Zuschauern für Bond standen 1,0 Millionen für die "X-Men" gegenüber.

Auch im weiteren Verlauf des Abends sah es für ProSieben nicht gut aus, "Midnight Special" kam nicht über 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Doch auch RTL II konnte das starke Quotenniveau nicht halten, der Film "Ohne Limit" fiel mit 5,2 Prozent Marktanteil ebenfalls leicht unter den zuletzt erreichten Senderschnitt.

Probleme hatten aber auch Vox und kabel eins mit ihren Serienabenden. Bei Vox startete "Law & Order: Special Victims Unit" schon mit nur 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend und verlor mit zwei weiteren Folgen dann sogar noch an Boden. Ab 22:09 Uhr wurden nur noch miserable 2,6 Prozent Marktanteil erzielt. "Chicago P.D." lief danach mit nur 3,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kaum besser. Bei kabel eins holte "Navy CIS: L.A." zum Start in den Abend 3,5 Prozent Marktanteil, "Navy CIS: New Orleans" fiel danach auf 2,7 Prozent zurück. Immerhin ließ am späteren Abend dann aber die Mutterserie "Navy CIS" die Quoten steigen, nach 23 Uhr lagen sie bereits bei 6,5 Prozent, nach Mitternacht stiegen sie auf über 8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Teilen