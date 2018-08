"Gekauft, gekocht, gewonnen": Rosin startet schwach

© kabel eins/Perez Prada

2017 hat "Gekauft, gekocht, gewonnen" kabel eins keine guten Quoten beschert, nun versucht es der Sender noch einmal mit dem Format mit Frank Rosin. Zum Auftakt waren die Quoten aber enttäuschend, Sat.1 machte es mit einem Daytime-Neustart da schon besser.



21.08.2018 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2018 - 09:19 Uhr

Frank Rosin ist ab sofort wieder im Vorabend-Einsatz bei kabel eins. Der Sender hat am Montag die neue Staffel von "Gekauft, gekocht, gewonnen" auf Sendung geschickt - zum Auftakt noch mit überschaubarem Erfolg. Nur 430.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe des Formats an, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei enttäuschenden 3,6 Prozent. "Mein Lokal, Dein Lokal" kam zuvor noch auf 530.000 Zuschauer und 5,5 Prozent.

Sat.1 hatte da mit einem Neustart mehr Erfolg: Um 17 Uhr schickte man erstmals "Klinik am Südring: Familienhelfer" auf Sendung. Die Sendung war zwar kein durchschlagender Erfolg, lief mit 860.000 Zuschauern und 9,1 Prozent aber solide. Die "Klinik am Südring" holte davor schon 9,9 Prozent. Probleme macht weiter der Vorabend: "Endlich Feierabend" wollten nur 670.000 Menschen sehen, und damit weniger als die Scripted Realitys zuvor. Damit waren dann auch nur 5,0 Prozent Marktanteil drin, "Genial daneben - Das Quiz" holte im Anschluss ebenfalls nur 6,5 Prozent.

Bei RTL brannte es dafür am Nachmittag lichterloh: Nachdem "Punkt 12" noch auf sehr gute 17,1 Prozent Marktanteil kam, holte der "Blaulicht-Report" nur noch 10,8 Prozent. Die "Verdachtsfälle" halbierten diesen Wert dann noch einmal und lagen bei ganz schwachen 4,8 Prozent - nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen sahen zu. Eine weitere Ausgabe holte danach noch 5,5 Prozent und die "Betrugsfälle" blieben ebenfalls bei 6,6 Prozent hängen. Am Nachmittag musste sich RTL sogar hinter kabel eins einordnen: "Navy CIS: L.A." holte in Konkurrenz zu "Verdachtsfälle" sehr gute 6,9 Prozent, "The Mentalist" erzielte davor sogar 9,2 Prozent. Bei "Navy CIS" wurden ab 16 Uhr schließlich 10,4 Prozent gemessen.

Teilen