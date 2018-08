"Deception" und "Promi Big Brother" lassen Sat.1 jubeln

© Sat.1/Marcus Höhn

Auch am Donnerstag hat "Promi Big Brother" seine gute Form bestätigen können - der Marktanteil lag bei fast 20 Prozent. Zuvor konnte Sat.1 schon mit "Deception" einen Erfolge feiern. Für "Curvy Supermodel" sah es bei RTL II nicht gut aus.



24.08.2018 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 24.08.2018 - 09:04 Uhr

Sat.1 hat sich am Donnerstag zum Marktführer in der Zielgruppe aufgeschwungen: Auf sehr gute 11,4 Prozent Marktanteil brachte es der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen - und natürlich war dieser Erfolg vor allem der Stärke von "Promi Big Brother" zu verdanken. Für die Realityshow lief es ähnlich gut wie schon am Abend zuvor: 2,16 Millionen Zuschauer schalteten um 22:15 Uhr ein und in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei hervorragenden 19,9 Prozent.

Das wiederum beflügelte dann auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" bei Sixx: Der Frauensender durfte sich zu später Stunde noch über fast eine halbe Million Zuschauer sowie einen hervorragenden Marktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - Letzteres bedeutete einen neuen Staffel-Rekord. Damit lag Sixx zu diesem Zeitpunkt noch vor ProSieben.

Zuschauer-Trend: Promi Big Brother – Die Late Night Show



Für Sat.1 lief es derweil schon im Vorfeld gut: Zwar musste "Deception - Magie des Verbrechens" zunächst mit einem Marktanteil von 10,9 Prozent einen neuen Tiefstwert hinnehmen, doch eine weitere Folge der US-Krimi steigerte sich danach auf starke 12,5 Prozent und ließ Sat.1 schon zu diesem Zeitpunkt vorne mitspielen. Insgesamt schalteten 1,97 Millionen Zuschauer ein und damit so viele wie seit einem Monat nicht mehr.

RTL kam mit einer alten "Cobra 11"-Folge zunächst auf 12,2 Prozent Marktanteil, fiel dann jedoch gegen "Promi Big Brother" vorübergehend in den einstelligen Bereich. Immerhin: Mit starken 21,0 Prozent Marktanteil gab's am Vorabend den Tagessieg für "GZSZ". Keine guten Nachrichten kommen dagegen von RTL II, wo "Curvy Supermodel" auf 4,4 Prozent Marktanteil zurückfiel und damit noch hinter der neuen kabel-eins-Doku "Unser Kiosk", die mit 5,0 Prozent Marktanteil aber im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls verlor. Die Gesamt-Reichweite der Model-Show fiel mit 510.000 Zuschauern sogar so gering aus wie noch nie.

Für Vox verlief der Abend dagegen blendend, insbesondere zu Beginn. Der Spielfilm "Pitch Perfect 2" sorgte für sehr gute 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch "Get the Gringo" schlug sich anschließend mit 7,5 Prozent noch ordentlich.

Teilen