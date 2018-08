"The Wall": Durchwachsene Staffel endet mit Tiefstwert

© RTL

Zum Abschied kam nun auch noch der Bundesliga-Auftakt als Konkurrenz hinzu und drückte "The Wall" zum Abschied auf einen neuen Tiefstwert. Auch sonst fällt die Staffel-Bilanz aber eher durchwachsen aus: Der Vorjahresschnitt wurde nicht mehr erreicht.



25.08.2018

1,78 Millionen Zuschauer insgesamt und ein Marktanteil von 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - beides waren neue Tiefstwerte für die Gameshow "The Wall", die diese am Freitagabend zum Abschluss der kurzen zweiten Staffel hinnehmen musste. Das lässt sich zum Großteil damit erklären, dass in direkter Konkurrenz immerin der Bundesliga-Saisonauftakt im ZDF zu sehen war. Auch sonst fällt die Bilanz der zweiten Staffel allerdings ziemlich durchwachsen aus.

Gestartet waren die neuen Folgen Anfang August mit 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zwar noch recht gut, schon die zweite Folge enttäuschte dann aber mit nur 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch wenn es in Woche 3 dann nochmal etwas bergauf ging: Mit im Schnitt 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die zweite Staffel von "The Wall" rund eineinhalb Prozentpunkte hinter der ersten Runde im vergangenen Jahr zurück. Zu sagen bleibt aber auch: Der Senderschnitt von RTL beträgt im August bislang nur 10,5 Prozent - das konnte "The Wall" trotzdem noch deutlich übertreffen.

Auf den RTL-Senderschnitt drückt in diesen Wochen vor allem die Daytime. Das war auch am Freitag wieder so: "Verdachtsfälle", "Verdachtsfälle - Spezial" und "Betrugsfälle" erreichten Marktanteile zwischen 5,5 und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen: Zum Vergleich: kabel eins lag mit Krimi-Wiederholungen zur gleichen Zeit bei mehr als dem Doppelten.

