Weit vor Pilawa: Starker "Wilsberg" siegt bei Jung und Alt

09.09.2018 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 09.09.2018 - 08:51 Uhr

Die neue ARD-Quizshow "Ich weiß alles!" mit Moderator Jörg Pilawa hat am Samstagabend einen erfolgreichen Start hingelegt, musste sich aber deutlich hinter der ZDF-Krimireihe "Wilsberg" einreihen. 4,21 Millionen Zuschauer sahen die erste Ausgabe, die dem Ersten einen sehr guten Marktanteil von 17,6 Prozent einbrachte. Den neuen "Wilsberg"-Fall wollten ab 20:15 Uhr aber sogar 6,54 Millionen Zuschauer sehen, hier belief sich der Marktanteil auf herausragende 25,7 Prozent.

Mehr als jeder Vierte, der am Samstagabend vor dem Fernseher saß, entschied sich also für den Krimi mit Leonard Lansink in der Hauptrolle. Ganz nebenbei dominierte "Wilsberg" auch beim jungen Publikum das Feld: Dort fuhr die ZDF-Reihe mit 1,10 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern ebenfalls den Tagessieg ein. Der Marktanteil lag bei stolzen 15,9 Prozent und fiel damit so hoch aus wie noch nie.

Zufrieden kann man aber auch bei der ARD sein, wo "Ich weiß alles!" zum Auftakt ebenfalls einen zweistelligen Marktanteil schaffte. 690.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für gute 10,2 Prozent, womit sich die Pilawa-Show sogar noch knapp gegen "Nachsitzen!" mit Daniel Hartwich bei RTL durchsetzen konnte. "Ich weiß alles!" war damit auf Anhieb erfolgreicher als die Vorgänger-Show "Spiel für dein Land", die in der Vergangenheit durchweg einstellig geblieben war.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum gab es fürs Erste am Samstag aber trotzdem kein Vorbeikommen am ZDF: Der Mainzer Sender sicherte sich mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent die Tagesmarktführerschaft und lag zwei Prozentpunkte vor dem öffentlich-rechtlichen Konkurrenten.

