Young Fiction: "Team 13" macht zum Start Probleme

RTL II will auch weiterhin mit eigener Fiction punkten, zum Auftakt der neuen Serien "Team 13" und "Ibiza Diary" ist das nur sehr bedingt gelungen. Noch viel größer waren allerdings die Sorgen bei Vox, wo "Unsere Schule" und "Eine Nacht mit dem Ex" völlig abschmierten.



25.09.2018 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 25.09.2018 - 09:26 Uhr

RTL II hat zum Start in seine neue "Young Fiction"-Offensive einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Serie "Team 13 - Freundschaft zählt" startete mit überschaubaren 620.000 Zuschauern, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren damit nur 4,7 Prozent Marktanteil drin. Deutlich besser lief es dann im Anschluss für "Love Island", das für einen kräftigen Einschaltimpuls sorgte. 930.000 Zuschauer bescherten dem Sender 9,8 Prozent.

Von diesem starken Vorlauf profitierte schließlich auch die neue Serie "Ibiza Diary", die um 23:20 Uhr startete. 360.000 Menschen sahen sich die erste Folge an, in der Zielgruppe entsprach das 6,3 Prozent Marktanteil. Die restlichen Episoden sind jetzt alle im kostenpflichtigen Bereich bei TV Now abrufbar, im linearen TV will RTL II sie erst 2019 zeigen. Am Vorabend holte "Krass Schule" um 17 Uhr 7,7 Prozent Marktanteil - das ist ein neuer Bestwert der aktuell laufenden zweiten Staffel. "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" punkteten mit 11,3 und 8,6 Prozent.

Richtig gut lief es am Montag auch für kabel eins, das sich den ganzen Abend über Will Smith und dessen 50. Geburtstag widmete. Der Film "Independence Day" kam auf 1,30 Millionen Zuschauer und generierte beim jungen Publikum 7,6 Prozent Marktanteil. "Die Will Smith Story" erreichte danach sogar noch deutlich bessere 10,3 Prozent. Sowohl RTL II als auch kabel eins können sich über einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 6,6 Prozent freuen.

Schlechte Stimmung dürfte dagegen bei Vox herrschen, die Kölner waren am Montag mit 4,9 Prozent Tagesmarktanteil Schlusslicht der großen acht Sender. Die mit guten Quoten gestarteten Formate "Unsere Schule" und "Eine Nacht mit dem Ex" setzten ihren Abwärtstrend fort und sind inzwischen im tiefroten Bereich angekommen. "Unsere Schule" versammelte nur noch 640.000 Menschen vor den TV-Geräten, "Eine Nacht mit dem Ex" interessierte nur 470.000 Zuschauer. Mit 3,9 und 3,8 Prozent Marktanteil lagen die beiden ambitionierten Formate weit unter den Normalwerten des Senders. Auch "Goodbye Deutschland" konnte am späten Abend mit 3,7 Prozent nichts mehr reißen.

