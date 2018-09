"SOKO Potsdam" gelingt erfolgreicher Einstand im ZDF

© ZDF/Gordon Muehle

Die neue "SOKO Potsdam" hat einen tadellosen Einstand im ZDF gefeiert: Mit mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauern war die Krimiserie auf Anhieb Marktführer am Vorabend. Auch am Abend lief es für die Mainzer mit einem Krimi sehr gut.



25.09.2018 - 10:01 Uhr von Timo Niemeier

Nach "SOKO Hamburg" hat das ZDF mit "SOKO Potsdam" nun einen weiteren Ableger seiner Krimi-Reihe gestartet. Mit 3,60 Millionen Zuschauern verlief der Start auch sehr erfolgreich, der Marktanteil lag auf Anhieb bei starken 19,5 Prozent. Geholfen hat mit Sicherheit auch, dass das ZDF die "SOKO"-Marke längst etabliert hat, aber auch inhaltlich kann die Serie punkten (Hier geht’s zur kompletten TV-Kritik). Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren war das Interesse an "SOKO Potsdam" mit 5,3 Prozent überschaubar.

Sehr gut lief es für das ZDF dann auch in der Primetime: Der Film "Der Polizist und das Mädchen" unterhielt zur besten Sendezeit 4,88 Millionen Zuschauer und kam damit auf 15,9 Prozent Marktanteil. Damit musste man sich nur dem Oktoberfest-Special von "Wer wird Millionär?" bei RTL geschlagen geben, das auf fast fünfeinhalb Millionen Zuschauer kam (DWDL.de berichtete). Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Film mit 8,3 Prozent gut. Im Ersten hat sich das Verbraucherformat "Der beste Deal" auf 2,03 Millionen Zuschauer gesteigert, vor sieben Tagen fiel die Sendung noch auf 1,64 Millionen Zuschauer. Aber auch in dieser Woche reichte das nur zu 6,6 Prozent Marktanteil. Da ist es dann auch ein schwacher Trost, dass es beim jungen Publikum mit 7,7 Prozent recht ordentlich lief. "Hart aber fair" steigerte sich danach noch auf 2,74 Millionen Zuschauer und 9,3 Prozent beim Gesamtpublikum.

