Sky verpasst mit der Champions League die Million-Marke

Sky hat am Dienstag das Champions-League-Spiel von Hoffenheim gegen Manchester City übertragen, die Quoten lagen am Vorabend aber im überschaubaren Bereich. Am Abend hatte die Konferenz deutlich weniger Zuschauer als zum CL-Saisonauftakt.



03.10.2018 - 09:58 Uhr von Timo Niemeier 03.10.2018 - 09:58 Uhr

Die Champions League ist auch am Dienstag ein Quotengarant für Sky gewesen, die Marke von einer Million Zuschauer hat man aber klar verpasst. So erreichte die Konferenz ab 21 Uhr nur 900.000 Zuschauer, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren wurden 5,3 Prozent gemessen. Zum CL-Auftakt Mitte September sahen sich noch etwas mehr die Übertragungen der Abendspiele an, damals übertrug Sky allerdings auch ein Einzelspiel zu dieser Uhrzeit.

Das fiel am Dienstag weg, weil man bereits am Vorabend Hoffenheim gegen Manchester City übertrug, das erwies sich aber nicht als Quoten-Kracher. 270.000 Zuschauer sahen sich Einzelspiel und Konferenz ab 18:55 Uhr an, das entsprach 1,0 bei allen und 2,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,8 Prozent präsentierte sich Sky Sport am Dienstag in der Zielgruppe in sehr guter Verfassung, nur Sixx war unter den kleinen Sendern mit 2,1 Prozent noch stärker.

Im Free-TV-Duell musste sich Sky derweil erneut Sport1 sehr deutlich geschlagen geben. Der "Champions Corner" erreichte bei Sky Sport News HD nur 20.000 Zuschauer und 0,1 Prozent in beiden wichtigen Zuschauergruppen. Der Sport1-"Fantalk" dagegen mobilisierte 240.000 Fans und kam damit sowohl bei Jung als auch bei Alt auf je 0,9 Prozent.

