Pilawa, Bohlen und Gottschalk liefern sich enges Rennen

© ZDF/Uwe Ernst

An Shows mangelte es am Samstag nicht - und die Zuschauer konnten sich nicht so recht entscheiden. "Ich weiß alles!" und "Supertalent" lagen fast gleichauf, Thomas Gottschalk landete knapp dahinter. In der Zielgruppe war die Lage jedoch eindeutig.



07.10.2018 - 09:26 Uhr von Alexander Krei 07.10.2018 - 09:26 Uhr

Gleich vier große Sender traten am Samstagabend mit Shows gegeneinander an - und während ProSieben mit Joko Winterscheidts "Gewinner gegen Beginner" bittere Tiefstwerte hinnehmen musste (DWDL.de berichtete), bewegten sich ARD, ZDF und RTL nahezu auf Augenhöhe. Die meisten Menschen lockte dabei das ARD-Quiz "Ich weiß alles!" vor den Fernseher: 3,94 Millionen Zuschauer sahen die zweite Ausgabe der Show mit Jörg Pilawa, knapp 300.000 weniger als bei der Premiere vor einem Monat. Der Marktanteil lag bei überzeugenden 15,1 Prozent.

Nur knapp hinter Pilawa kam "Das Supertalent" bei RTL durchs Ziel: 3,91 Millionen Zuschauern verzeichnete die Castingshow und damit sogar wieder einige Zuschauer mehr als noch vor einer Woche. Zufrieden kann man zudem auch beim ZDF sein, wo "Gottschalks große 68er-Show" mit 3,75 Millionen Zuschauern noch auf 13,6 Prozent Marktanteil kam. Allerdings bleibt festzuhalten, dass der Sender mit seinen Samstagskrimis für gewöhnlich deutlich besser fährt.

Das gilt im Übrigen auch fürs junge Publikum: Dort zählte die Nostaligie-Show mit Thomas Gottschalk nämlich gerade mal 460.000 Zuschauer, mehr als ein Marktanteil von 5,5 Prozent war somit nicht zu holen. "Ich weiß alles!" machte seine Sache deutlich besser und verfehlte mit 9,7 Prozent nur knapp die Zweistelligkeit. An Dieter Bohlen kam in der Zielgruppe aber niemand vorbei: 1,87 Millionen 14- bis 49-Jährige trieben den Marktanteil auf starke 22,0 Prozent und damit auf den besten Wert seit Mitte September.

"Take me Out" nutzte zudem die starke Vorlage und steigerte sich im Anschluss mit 19,3 Prozent auf einen neuen Staffel-Bestwert. 2,39 Millionen Zuschauer blieben für die Kuppelshow mit Ralf Schmitz noch dran. In diesem Windschatten ging's dann auch für Chris Tall und seine neue Show "Darf er das?!" nach oben: 1,15 Millionen Zuschauer waren diesmal dabei, der Marktanteil kletterte im Vergleich zur Premiere um eineinhalb Prozentpunkte auf 14,2 Prozent. Abseits all der Shows war übrigens vor allem Sat.1 gefragt, wo "Harry Potter und der Orden des Phoenix" in der Primetime mit sehr guten 12,7 Prozent Marktanteil überzeugte.

Teilen