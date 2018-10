Erneute Probleme: GfK kann TV-Quoten nicht liefern

© DWDL

Anfang des Jahres gab es aufgrund technischer Probleme eine Woche lang keine TV-Quoten für die Branche - nun gibt es erneut größere Schwierigkeiten. Die Daten vom Sonntag verzögern sich mindestens um einen Tag.



15.10.2018 - 14:49 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2018 - 14:49 Uhr

Das laufende Jahr entwickelt sich zunehmend zur Seuche für GfK und AGF. Nach einem mehrtägigen Ausfall im Januar haben technische Probleme bei der GfK auch jetzt wieder für einen Quoten-Ausfall gesorgt. So hieß es am Montagvormittag noch, die Lieferung der Quotendaten für den Sonntag verzögere sich, die Daten sollten aber "schnellstmöglich" bereitgestellt werden. Nun steht fest: Die TV-Quoten vom Sonntag werden am Montag gar nicht mehr kommen.

Über die genauen Gründe der erneuten Panne gibt es bislang nicht viele Informationen, lediglich von "technischen Problemen beim Datenabruf" auf Seiten der GfK ist die Rede. Nach aktuellem Stand sollen die fehlenden Daten am kommenden Dienstag nachgereicht werden. Wie realtisch diese Ankündigung allerdings ist, bleibt abzuwarten. Auf eine Nachfrage von DWDL.de haben derzeit weder AGF noch GfK geantwortet.

So müssen die Fernsehmacher vorerst auf ihre Leistungswerte vom Sonntag warten. Dabei wären diese durchaus spannend gewesen: Durch die Landtagswahl in Bayern sah das Programm ja deutlich anders aus als sonst. Das Erste zeigte in der Primetime zudem einen neuen "Tatort" aus Österreich, im ZDF lief am späten Abend "Opus Klassik" und in Sat.1 war nachmittags das DTM-Finale zu sehen.

Die Panne erinnert an den Jahresstart: Im Januar fielen die TV-Quoten gleich für eine Woche aus, das war der größte Ausfall seit den 90er Jahren. Auch damals sorgten technisch Probleme auf Seiten der GfK für den Ausfall. Die Vermarkter zeigten sich damals zwar weitestgehend gelassen, es waren aber durchaus auch kritische Töne zu hören. Fest steht: Für GfK und AGF ist es ein schwieriges Jahr. Im Sommer wurde die AGF zudem heftig von der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) kritisiert. Hinzu kommt die Tatsache, dass das TV-Panel der AGF die Einschaltquoten immer schlechter abbildet - vor allem bei den kleinen Sendern wird das zunehmend schwieriger. Erst am Wochenende schaltete sich auch der neue ProSiebenSat.1-CEO Max Conze in die Diskussion ein und bezeichnete die Art der Messung der TV-Quoten in einem Zeitungsinterview als "antiquiert".

Update (17:20 Uhr): Wie die AGF gegenüber DWDL.de mitgeteilt hat, sind die Messdaten in den Messgeräten vorhanden, es gibt also keinen Datenverlust. Sie können allerdings erst am Dienstagvormittag ausgewertet werden. Das hat auch Auswirkungen auf die Auswertung der Montagsdaten. Nach derzeitigem Stand kommen am Dienstagvormittag von der GfK gegen 9 Uhr zunächst die Daten vom Sonntag, zur Mittagszeit um 12 Uhr folgen schließlich die Daten für den Montag.

