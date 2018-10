"The Walking Dead" kratzt an der 10-Prozent-Marke

© AMC

Zum Finale zogen die Quoten von "The Walking Dead" bei RTL II nochmal deutlich an, die letzte Folge kratzte an der Zweistelligkeit. Alles in allem hatte die achte Staffel aber bislang die wenigsten Zuschauer bei RTL II.



20.10.2018 - 09:56 Uhr von Uwe Mantel 20.10.2018 - 09:56 Uhr

Auch in diesem Jahr setzte RTL II bei "The Walking Dead" wieder auf eine Event-Programmierung an acht aufeinanderfolgenden Tagen - bzw. Nächten. Insbesondere das Zeigen in Doppelfolgen hat sich dabei aus Marktanteils-Sicht bezahlt gemacht, wirklich gut waren die Quoten nämlich meist nach Mitternacht. Das war auch zum Staffelfinale am Freitagabend so.

So reichte es ab 22:54 Uhr für die vorletzte Folge zwar bereits für ordentliche 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, richtig nach oben ging es dann aber gegen Mitternacht: Das Staffelfinale erzielte mit 9,9 Prozent Marktanteil den Bestwert für dieses Jahr. 680.000 Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt zu, das waren auch absolut gesehen sogar noch ein paar mehr als bei der Folge direkt davor.

Blickt man auf die ganze Staffel, dann lag der Reichweiten-Schnitt diesmal bei 520.000 Zuschauern. Damit wurde der Staffel-Schnitt aus dem vergangenen Jahr noch leicht unterboten. Zum Vergleich: Die fünfte und sechste Staffel zählten noch über 700.000 Zuschauer, bei der vierten Staffel kratzte "The Walking Dead" bei RTL II noch an der Millionen-Marke. Bis zur vierten Staffel war auch der Marktanteils-Schnitt in der Zielgruppe noch deutlich zweistellig, diesmal reichte es für im Schnitt knapp über 7 Prozent. Auch wenn "The Walking Dead" damit für RTL II weiterhin ein Erfolg ist: Die besten Zeiten hat die Serie offenbar hinter sich.

