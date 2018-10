Dritte "Naked Attraction"-Staffel endet mit Tiefstwert

© RTL II

Mit "Naked Attraction" hat RTL II zuletzt für viel Aufsehen gesorgt, die jüngste Staffel kam allerdings nicht mehr an die Quoten der früheren Durchläufe heran. Über dem Senderschnitt lag das Format zum Finale aber dennoch. Bei Vox legte unterdessen die Kelly Family spürbar zu.



23.10.2018 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 23.10.2018 - 09:50 Uhr

Mitte 2017 und Anfang dieses Jahres hat RTL II insgesamt sieben Folgen von "Naked Attraction" gezeigt. Der Sender konnte damit nicht nur viele Schlagzeilen generieren, sondern allen voran auch gute Quoten. Nicht selten lag das Format mit Milka Loff Fernandes bei Werten von mehr als zehn Prozent. In den vergangenen Wochen sah das allerdings anders aus: Die Reichweite aller drei gezeigten Folgen lag deutlich unter der Marke von einer Million, von zweistelligen Marktanteilen war das Format weit entfernt.





Die vorerst letzte neue Folge erreichte am Montag 770.000 Zuschauer und damit so wenige wie noch nie. Mit 6,3 Prozent Marktanteil lag "Naked Attraction" nach wie vor deutlich über dem Senderschnitt, von einstigen Höchstwerten war das Format zuletzt aber weit entfernt. Im Schnitt erreichte die dreiteilige dritte Staffel 6,5 Prozent Marktanteil.

Marktanteils-Trend: Naked Attraction - Dating hautnah



Zur besten Sendezeit zeigte RTL II am Montag eine alte Folge von den "Geissens" - nachdem in der vergangenen Woche noch eine neue Episode zu sehen war. Die Wiederholung kam nun auf 790.000 Zuschauer und 5,5 Prozent. Damit war die Millionärsfamilie nicht der ideale Vorlauf für "Naked Attraction" - die Kuppelshow konnte aber fast alle Zuschauer halten, was für die Stärke des Formats spricht. Gute Nachrichten gibt es für RTL II unterdessen aus dem Vorabend: "Krass Schule" verzeichnete um 17:05 Uhr mit 9,6 Prozent Marktanteil ein neues Allzeit-Hoch. "Köln 50667" kam danach sogar auf 11,5 Prozent, "Berlin - Tag & Nacht" landete bei 8,6 Prozent.

Aufatmen dürfte man heute zudem bei Vox: "Goodbye Deutschland" blieb am Montag zur besten Sendezeit zwar bei 1,09 Millionen Zuschauern und 5,1 Prozent Marktanteil hängen, im Anschluss konnten sich die neuen Formate aber spürbar steigern. "Ein Sommer mit der Kelly Family" erreichte 1,54 Millionen Zuschauer und 7,5 Prozent, vor einer Woche war das Format noch mit 5,9 Prozent gestartet. "Künstler, die die Welt bewegten" erreichte zudem 7,7 Prozent - das waren über drei Prozentpunkte mehr als zum Start.

Teilen