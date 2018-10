BVB und Schalke bescheren Sky 1,14 Millionen Zuschauer

© Uefa

Am Mittwochabend traten sowohl der BVB als auch Schalke in der Champions League an. Mit dem BVB-Einzelspiel sowie der Konferenz erreichte Sky zusammengenommen 1,14 Millionen Zuschauer.



25.10.2018 - 10:07 Uhr von Uwe Mantel 25.10.2018 - 10:07 Uhr

Ein grandios aufspielender BVB und ein zeitgleich stattfindendes Spiel des FC Schalke 04, das man in der Konferenz zeigte - das zusammengenommen reichte am Mittwochabend für 1,14 Millionen Zuschauer für Sky auf dem klassischen Weg. Nutzer von Sky Go und Sky Ticket sind in diesen Zahlen wie immer ebensowenig enthalten wie alle Zuschauer in Kneipen und anderen öffentlichen Orten. Die Champions-League-Übertragung bescherte Sky damit insgesamt 4,3 Prozent Marktnateil beim Gesamtpublikum und 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Übrigens: Während beim Gesamtpublikum das BVB-Einzelspiel deutlich gefragter war - 670.000 entschieden sich dafür, 470.000 für die Konferenz - lag bei den 14- bis 49-Jährigen die Nutzung der Konferenz leicht höher als die des Einzelspiels. Die frühen Spiele ab 19 Uhr verfolgten zuvor 330.000 Zuschauer in der Sky-Konferenz. Das entsprach Marktanteilen von 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. DAZN gibt wie immer keine Zuschauerzahlen bekannt.

