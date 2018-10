"The Voice" treibt "Late Night Berlin" zu neuem Rekord

© ProSieben/Claudius Pflug

Klaas Heufer-Umlauf konnte in Woche 2 seines Donnerstags-Ausflugs den "The Voice"-Vorlauf deutlich besser nutzen und erreichte neue Bestwerte. ProSieben sicherte sich auch die klare Tagesmarktführung, RTL blieb hingegen blass.



26.10.2018 - 09:05 Uhr von Uwe Mantel 26.10.2018 - 09:05 Uhr

Um mehr Zuschauer auf die "Late Night Berlin" aufmerksam zu machen, darf Klaas Heufer-Umlauf in diesem Herbst ein paar Mal im Anschluss an "The Voice of Germany" ran. In der vergangenen Woche klappte das nur mäßig gut, diesmal lief es aber schon deutlich besser. Mit insgesamt 1,2 Millionen Zuschauern und einem Zielgruppen-Marktanteil von 12,9 Prozent stellte die "Late Night Berlin" sogar neue Bestwerte auf, sowohl aus Reichweiten- wie auch aus Marktanteilssicht.

Das Quotenniveau von "The Voice" konnte die Show aber natürlich auch damit nicht halten. Zwar fiel der Marktanteil im Vergleich zur vergangenen Woche ein klein wenig niedriger aus, Schuld daran war aber vor allem die insgesamt etwas höhere TV-Nutzung, wohl nicht zuletzt durch die Fußball-Übertragung bei Nitro. Die absolute Zuschauerzahl blieb mit 3,24 Millionen nämlich konstant. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank zwar unter die 20-Prozent-Marke, lag mit 19,3 Prozent aber trotzdem auf weiterhin starkem Niveau, wenn auch erneut deutlich unter den Vorjahreswerten, als noch über 24 Prozent erzielt wurden.

Dank der starken Primetime sicherte sich ProSieben am Donnerstag nicht nur Platz 1 in der Liste der in der Zielgruppe meistgesehenen Sendungen, sondern auch die Tagesmarktführung. Der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 12,8 Prozent, RTL landete mit 11,8 Prozent klar dahinter. Der Sender hat nicht nur weiterhin mit Problemen im Nachmittagsprogramm zu kämpfen, wo zwischen 15 und 17:30 Uhr die Marktanteile tief im einstelligen Bereich lagen, sondern blieb auch in der Primetime recht blass.

"Alarm für Cobra 11" läuft zwar solide, mehr als 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren aber für die Erstausstrahlung um 20:15 Uhr nicht drin. 2,32 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im Anschluss daran zeigte RTL dann bis Mitternacht nur noch Wiederholungen der Serie und kam noch auf 10,5 und 11,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Noch deutlich schlechter stand Sat.1 da. "Criminal Minds" startete mit 7,8 Prozent Marktanteil schon mau in den Abend, "Instinct" kam danach nicht über 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen hinaus, um 22:15 Uhr brach eine alte Folge von "Criminal Minds" dann sogar auf nur 3,8 Prozent ein.

Teilen