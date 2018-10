"Alles oder nichts" beendet erste Woche mit Quoten-Tief

© Sat.1

Die neue Sat.1-Soap "Alles oder nichts" hat die ohnehin schon schwache erste Woche mit bitteren Tiefpunkten beendet. RTL musste am Nachmittag ebenfalls Rückschläge hinnehmen, stattdessen drehte ProSieben mit "Big Bang Theory" und "taff" auf.



27.10.2018 - 09:36 Uhr von Alexander Krei 27.10.2018 - 09:36 Uhr

Sat.1 wird einen sehr langen Atem benötigen, will man die in dieser Woche gestartete Soap "Alles oder nichts" noch zum Erfolg führen. Die Bilanz der ersten fünf Folgen fällt jedenfalls völlig enttäuschend aus: Nachdem der Marktanteil bis Donnerstag konstant weniger als sechs Prozent betrug, fiel die Serie zum Wochenausklang sogar unter die Marke von fünf Prozent. Auf gerade mal 4,3 Prozent belief sich der Wert in der Zielgruppe und auch die Gesamt-Reichweite sank mit nur 610.000 Zuschauern auf ein neues Tief.

Zuschauer-Trend: Alles oder Nichts



Von sich heraus funktioniert "Alles oder nichts" bislang nicht als Zugpferd - und auf das Programmumfeld kann sich die Soap erwartungsgemäß auch nicht verlassen. So sackte "Endlich Feierabend!" zuvor auf nur 3,6 Prozent und auch "Genial daneben - Das Quiz" erweist sich im Anschluss angesichts von nur 5,6 Prozent Marktanteil kein Anker. Und auch sonst gab es am Freitag für Sat.1 in der Daytime nicht viel zu holen, die Marktanteile bewegten sich nach dem "Frühstücksfernsehen" durchweg im einstelligen Bereich.

Umso erstaunlicher, dass RTL das nicht zu nutzen wusste. Stattdessen fielen "Die Superhändler" überraschend auf den schlechtesten Wert seit zwei Monaten. Lediglich 7,6 Prozent betrug der Marktanteil um 14:00 Uhr, auch "Hol dir die Kohle" war danach mit 7,0 Prozent nicht gefragt. Im weiteren Verlauf des Nachmittags gingen die Quoten sogar noch weiter zurück: "Meine Geschichte - Mein Leben" erzielte 6,5 Prozent, "Freundinnen - Jetzt erst recht!" sogar bloß 5,7 Prozent. Auch für die Soap war es der schwächste Marktanteil seit mehreren Wochen.

Zum Marktführer am Nachmittag schwang sich dagegen ProSieben auf, wo "The Big Big Bang Theory" bis zu 19,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte und auch "taff" beflügelte. Das Magazin schrammte danach mit starken 17,2 Prozent nur knapp am Jahresbestwert vorbei, insgesamt schalteten 890.000 Zuschauer ein.

