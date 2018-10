Neuer Striesow-Krimi funktioniert auf Anhieb sehr gut

© ZDF/Julia Terjung

Der Auftakt der neuen Krimireihe "Schwartz & Schwartz" hat dem ZDF auf Anhieb gute Quoten beschert, fast sechs Millionen Menschen sahen zu. Auch beim jungen Publikum war der Film mit Devid Striesow gefragt. "Die Protokollantin" verlor danach aber einige Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche.



28.10.2018 - 09:38 Uhr von Timo Niemeier 28.10.2018 - 09:38 Uhr

Im kommenden Jahr wird Devid Striesow zum letzten Mal im Saarbrücker "Tatort" zu sehen sein, bereits jetzt ist aber schon seine neue Krimireihe im ZDF gestartet. In "Schwartz & Schwartz" spielt er gemeinsam mit Golo Euler ein ungleiches Brüderpaar. Das wollten sich zum Auftakt 5,86 Millionen Menschen ansehen, kein anderer Sender hatte am Samstag ab 20:15 Uhr mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 19,7 Prozent und damit sehr deutlich im grünen Bereich.

Und auch beim jungen Publikum war die neue Krimireihe sehr gefragt: Mit 840.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erreichte man 9,6 Prozent. Damit landete man sogar noch vor ProSieben und auf Augenhöhe mit Sat.1 - dort erreichte der erste Teil von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" ebenfalls 840.000 junge Zuschauer, aufgrund der längeren Sendezeit waren hier sogar etwas bessere 9,8 Prozent drin.

"Schwartz & Schwartz" ist allerdings noch nicht "Ein starkes Team", das in der vergangenen Woche deutlich mehr als sieben Millionen Zuschauer hatte und auch der "Protokollantin" zu einem fabelhaften Start verhalf. Ohne dieses starke Lead-In sahen bei der neuen Serie mit Iris Berben nun noch 4,04 Millionen Menschen zu, also gut eine halbe Million weniger als noch vor einer Woche. Der Marktanteil lag dennoch bei sehr guten 14,3 Prozent.

Trotz der starken Primetime musste sich das ZDF am Samstag nur mit Platz zwei im Tagesranking begnügen. Der Tagesmarktanteil lag bei 11,4 Prozent, Das Erste erreichte mit 11,9 Prozent einen etwas besseren Wert. Vor allem am Vormittag lagen die Mainzer mit ihrem Kinderprogramm stundenlang im tief einstelligen Bereich, auch zur Mittagszeit und am Nachmittag gab es immer wieder einstellige Werte. Auch der Riesenslalom der Frauen war zu Beginn der neuen Ski-Saison noch kein verlässlicher Quotenbringer.

