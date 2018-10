Boss-Doku versagt bei ProSieben, Vox-Backshow geht unter

© ProSieben

Die Dokusoap "Good Boss, Bad Boss" kommt bei ProSieben nicht aus den Puschen und hat am Sonntag einen neuen Tiefstwert eingefahren. Noch schlechter lief es für "Einfach Sally" bei Vox. Für kabel eins lief's dagegen am Abend nicht nach Plan.



29.10.2018 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 29.10.2018 - 09:23 Uhr

ProSieben hat derzeit sonntags am Vorabend kein Quoten-Glück mit dem Dokusoap-Neustart "Good Boss, Bad Boss". Nachdem "Simpsons" und "Newstime" zuvor schon nicht über völlig desolate Marktanteile von 3,7 und 3,8 Prozent hinauskamen, gab's schließlich auch für "Good Boss, Bad Boss" nicht viel zu holen: Mehr als ein Marktanteil von 4,1 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin - seinen bisherigen Tiefstwert hat das Format damit noch einmal unterboten. Insgesamt waren ab 18:09 Uhr nur 470.000 Zuschauer dabei.

"Galileo" steigerte sich danach zwar auf 1,32 Millionen Zuschauer, bewegte sich in der Zielgruppe mit 7,8 Prozent Marktanteil aber ebenfalls im roten Bereich. Luft nach oben besteht aber auch noch für das Vox-Format "Beat the Box", das sich um 19:15 Uhr zurückmeldete. 1,62 Millionen Zuschauer können sich zwar durchaus sehen lassen, doch in der Zielgruppe lief es mit 6,7 Prozent noch ausbaufähig. Allerdings hatte es schon "Ab in die Ruine!" zuvor nur auf 5,2 Prozent gebracht.

Größtes Sorgenkind am Sonntag bleibt für Vox aber die Backshow "Einfach Sally", die um 16:00 Uhr mit nur 2,5 Prozent Marktanteil einen neuen Tiefstwert hinnehmen musste. In der Primetime kam eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" unterdessen auf 1,10 Millionen Zuschauer sowie 6,5 Prozent Marktanteil, "Prominent!" steigerte sich später auf gute 8,2 Prozent. Damit war Vox besser bedient als RTL II, wo "Die Hochzeits-Crasher" nur 550.000 Zuschauer vor den Fernseher lockten.

Auch kabel eins hatte das Nachsehen und verbuchte mit seinem Doku-Neustart "Die spektakulärsten Verschwörungstheorien" nur 650.000 Zuschauer und einen schwachen Marktanteil von 3,0 Prozent in der Zielgruppe. Anschließend erging es "Abenteuer Leben" mit nur 3,1 Prozent kaum besser. Der Sender landete damit zeitweise hinter Nitro, wo "CSI" bis zu 860.000 Zuschauer erreichte. Auch ProSieben Maxx war dank der NFL bei den 14- bis 49-Jährigen im Laufe des Abends erfolgreicher.

Teilen