Vox und kabel eins gruseln sich zum Quoten-Erfolg

Sowohl Vox als auch kabel eins haben an Allerheiligen mit ihren teils gruseligen Spielfilmen in der Primetime überzeugen können. Dass Horror kein Allheilmittel ist, bekamen jedoch RTL II und Sixx mit den Serien "Z Nation" und "Salem" zu spüren.



02.11.2018 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 02.11.2018 - 09:35 Uhr

Halloween war gerade vorbei, da setzte kabel eins am Donnerstag mit "Stephen Kings Es" noch einmal auf reichlich Horror - und fuhr damit überaus gut. So verzeichnete der erste Teil um 20:15 Uhr insgesamt 1,13 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe, beim zweiten Teil zog der Wert sogar auf starke 9,5 Prozent an. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt noch 980.000 Zuschauer dabei. Die starke Primetime verhalf dem Sender zugleich zu einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe.

Vox war mit seinem Film-Doppel derweil noch erfolgreicher: 1,54 Millionen Zuschauer sahen die Free-TV-Premiere von "Gänsehaut", beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei überzeugenden 8,6 Prozent. "The Equalizer" mit Denzel Washington steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends sogar auf satte 12,8 Prozent Marktanteil. 1,37 Millionen Zuschauer blieben dran, um den Actionthriller zu sehen. Der Lohn: Mit einem Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent belegte Vox an Allerheiligen den dritten Rang und lag noch hauchdünn vor Sat.1.

RTL II kämpfte dagegen mit Problemen und musste sich über den Tag hinweg mit nur 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen. Insbesondere die Daytime mit zahlreichen "Trödeltrupp"-Wiederholungen schwächelte über weite Strecken. Am späten Abend versagte zudem die Horrorserie "Z Nation" mit zeitweise weniger als zwei Prozent Marktanteil. Noch härter traf es derweil den Staffel-Auftakt von "Salem" bei Sixx, der mit 0,2 Prozent Marktanteil baden ging. Nach 23 Uhr waren gerade mal noch 40.000 Zuschauer dabei.

Einw enig aufatmen kann man dagegen vorerst bei DMAX, wo die zweite Folge der neuen Eigenproduktion "Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer deines Lebens" ein ganzes Stück besser lief als noch vor einer Woche. 250.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 1,4 Prozent in der Zielgruppe sind zwar nicht überragend, aber zumindest kein Totalausfall. In den kommenden Wochen wird sich das Format dennoch weiter steigern müssen. Erfolgreicher als die Nitro-Show "Smash Hits powered bei Nitrolaut" war DMAX allerdings allemal: Mit gerade mal 90.000 Zuschauern sowie 0,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe meldete sich das Format am späten Abend zurück.

