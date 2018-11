RTL besiegt mit "Star Wars"-Premiere "The Voice" knapp

© RTL

Mit der Free-TV-Premiere von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" hat RTL am Sonntagabend mehr als drei Millionen Zuschauer erreicht, beim jungen Publikum landete man sogar vor "The Voice", das in Sat.1 auf ein neues Staffeltief absackte.



12.11.2018 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier 12.11.2018 - 09:09 Uhr

RTL ist am Sonntagabend mit einem Film vor Sat.1 gelandet, das auf eine neue Ausgabe von "The Voice of Germany" gesetzt hat. Das hatte, gerade in den vergangenen Wochen, echten Seltenheitswert. Zu verdanken hat RTL die starke Performance der Free-TV-Premiere von "Star Wars: Das Erwachen der Macht", das auf 1,69 Millionen junge Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren kam. "The Voice" kam zur gleichen Zeit auf 1,66 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 16,2 und 15,8 Prozent - für "The Voice" war das der niedrigste Wert der laufenden Staffel.

Den Tagessieg beim jungen Publikum verpassten übrigens beide Sender: Das Erste setzt sich mit einem neuen "Polizeiruf" an die Spitze. Auch insgesamt lag RTL vor Sat.1, hier war die Sache sogar noch deutlich klarer. "Star Wars" erreichte 3,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, damit waren für die Kölner 10,8 Prozent Marktanteil drin. "The Voice" kam in Sat.1 auf 3,07 Millionen Zuschauer - auch das ist ein neuer Tiefstwert für das laufende Jahr, aber nichtsdestotrotz ein richtig guter Wert.

RTL zeigte am späten Abend die Doku "40 Jahre Star Wars" und erreichte damit noch 13,8 Prozent Marktanteil, später fiel "Stargate" auf nur noch 10,4 Prozent zurück. "Luke! Die Woche und ich" brachte es in Sat.1 im Anschluss an die Castingshow auf 11,6 Prozent, die Wiederholung der "Martina Hill Show" landete ab kurz vor Mitternacht bei nur noch 8,1 Prozent. Dafür konnte sich Sat.1 mal wieder auf seinen Vorabend verlassen: "Hochzeit auf den ersten Blick" erreichte dort 2,14 Millionen Zuschauer, der Marktanteil betrug sehr gute 13,8 Prozent.

Am Nachmittag schickte derweil RTL zwei neue Formate auf Sendung - punkten konnte man damit allerdings nicht. "Unsere schönste gemeinsame Wohnung" erreichte ab 13:50 Uhr lediglich 790.000 Zuschauer und 8,3 Prozent Marktanteil. Die neue Backshow "Hauptsache süß" war danach sogar nur zu 7,3 Prozent gut.

Überhaupt nicht rund lief es am Sonntag zur besten Sendezeit für ProSieben. Mit dem Film "12 Years a Slave" unterhielt man lediglich 1,06 Millionen Zuschauer, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 6,1 Prozent beim jungen Publikum. "John Wick" konnte die Reichweite ab 23 Uhr auf 1,08 Millionen ausbauen, aufgrund der späten Uhrzeit war auch der Marktanteil mit 14,8 Prozent deutlich besser. Dennoch blieb ProSieben am Sonntag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,3 Prozent hängen. RTL und Sat.1 erreichten auf den ersten beiden Plätzen im Tagesranking 11,4 und 10,1 Prozent.

