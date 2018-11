RTL II startet mit Soap- und Doku-Erfolgen in die Woche

© RTL II

Mit den Reimanns oder "Naked Attraction" punktete RTL II am Montagabend, doch auch von der neuen Soap "Leben. Lieben. Leipzig" kommen positive Signale - zum Wochenstart gab's einen Bestwert. Für Vox verlief der Montag dagegen durchwachsen.



27.11.2018 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 27.11.2018 - 09:09 Uhr

Bei Vox stehen seit dieser Woche montags die Kinder im Mittelpunkt, doch auf dem neuen Sendeplatz am Montagabend konnte die Doku-Reihe "Die geheimnisvolle Welt der Kinder" noch nicht ganz an den Quoten-Erfolg der ersten Staffeln anknüpfen, die der Sender noch dienstags ausgestrahlt hatte. Mit 1,08 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe war der Start der Doku über Vierjährige allerdings zumindest ein solider Erfolg für Vox.

"Richtig (v)erzogen - Wie erziehst du denn?" erzielte im weiteren Verlauf des Abends noch 6,7 Prozent Marktanteil, ehe das eigentlich in der Daytime beheimatete Format "Mein Kind, Dein Kind" zu später Stunde nicht über 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Weil auch das Tagesprogramm am Montag einigermaßen unspektakulär abschnitt, musste sich Vox zum Start in die Woche mit einem durchwachsenen Marktanteil von 6,3 Prozent begnügen. Der Kölner Sender landete damit einen ganzen Prozentpunkt hinter RTL II, das anders als Vox im Laufe des Abends seine Marktanteile ausbauen konnte.

"Die Geissens" starteten mit 5,6 Prozent Marktanteil, ehe sich "Die Reimanns" mit guten 6,7 Prozent zurückmeldeten. 1,16 Millionen Zuschauer waren um 21:15 Uhr dabei. Die Kuppelshow "Naked Attraction" hielt anschließend noch 1,13 Millionen bei der Stange und steigerte sich auf überzeugende 7,9 Prozent Marktanteil. Gute Nachrichten kommen für RTL II aber auch vom Vorabend, wo nicht nur "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit Werten von 11,6 und 9,4 Prozent in der Zielgruppe überzeugten. Im Vorfeld markierte "Leben. Lieben. Leipzig" einen neuen Bestwert und kam auf gute 6,4 Prozent Marktanteil - zum dritten Mal in Folge lag die Soap damit oberhalb von sechs Prozent.

Zufrieden kann man indes auch bei kabel eins sein, das am Montag insbesondere in der Primetime punktete: "Fantastic Four" erreichte 1,07 Millionen Zuschauer und 7,3 Prozent Marktanteil, "Aliens vs. Predator" punktete bei 6,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Der Lohn: Ein guter Tageswert von 6,0 Prozent in der Zielgruppe.

