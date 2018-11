Neuer ProSieben-Dienstag: besser, aber nicht perfekt

© ProSieben

Die "Simpsons" haben ProSieben zuletzt keine Freude mehr gemacht, nun versucht es der Sender mit einer gänzlich anderen Programmfarbe. Zum Start lief es auch schon deutlich besser als in den vergangenen Wochen, vor allem um 20:15 Uhr blieb aber noch viel Luft nach oben.



28.11.2018 - 09:18 Uhr von Timo Niemeier

Der neue Factual-Dienstag von ProSieben hat einen ordentlich bis guten Start hingelegt. Die größten Probleme gab es zum Auftakt auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr: "Galileo Big Pictures" erreichte nur 770.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und damit 8,2 Prozent Marktanteil. Das ist der schlechteste Wert, den das Format jemals eingefahren hat. In der Vergangenheit lief "Galileo Big Pictures" meist am Samstagabend. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,13 Millionen.

Die gute Nachricht für ProSieben: Im Verlauf des Abends stiegen die Marktanteile kontinuierlich an. Der Start in die neue Staffel "Uncovered" verzeichnete ab 22:15 Uhr schon 9,7 Prozent Marktanteil, knapp eine Million Menschen sahen noch zu. Und "10 Fakten" kletterte im Anschluss sogar über die 10-Prozent-Hürde und erreichte 10,8 Prozent Marktanteil. Damit lag der neue Factual-Dienstag auf Anhieb über den Werten, die die "Simpsons", "Family Guy" & Co. in den vergangenen Wochen erzielt haben. Steigert sich nun auch "Galileo Big Pictures" ein wenig, wäre das Bild rund.

Die bessere Performance in der Primetime spiegelte sich für ProSieben auch direkt in den Tagesmarktanteilen wider. War man hier zuletzt dienstags meist einstellige Werte gewöhnt, sah es in dieser Woche mit 10,6 Prozent schon deutlich besser aus. Einen großen Anteil daran hat aber natürlich das Tagesprogramm, wo die US-Sitcoms rund um "The Big Bang Theory" mal wieder bis zu 20,5 Prozent Marktanteil erzielten.

Sehr zufrieden sein kann man derweil bei RTL II, das am Dienstag zur besten Sendezeit noch einmal eine Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" zeigte und damit auf 10,7 Prozent Marktanteil kam. Ursprünglich war das Format im Juni mal für eine Woche im Tagesprogramm zu sehen - weil es dort gut lief, hat der Sender auch schon Nachschub bestellt. Mit 1,65 Millionen Zuschauern lag RTL II auch insgesamt recht deutlich über den Werten von ProSieben. Und auch das neue Format "Hier und jetzt" verzeichnete im Anschluss mit knapp einer Million Zuschauern und 8,5 Prozent sehr gute Werte. Eine alte Folge von "Armes Deutschland" steigerte sich am späten Abend noch auf 10,2 Prozent.

