ZDFneo: "Parfum" verliert zum Finale weitere Zuschauer

Die ZDFneo-Serie "Parfum" hat auch mit den letzten beiden Folgen den Abwärtstrend bei den Quoten nicht stoppen können. One punktete dagegen mit "Agatha Christie's Poirot", auch Sat.1 Gold und Nitro feierten Quoten-Erfolge.



29.11.2018 - 10:03 Uhr von Alexander Krei 29.11.2018 - 10:03 Uhr

Große Hoffnungen legte ZDFneo in seine neue Serie "Parfum", doch die hohen Erwartungen hat die Produktion vermutlich nicht ganz erfüllen können. Nach einem guten Start mit mehr als einer Million Zuschauern kamen dem Sender innerhalb von drei Wochen mehr als die Hälfte abhanden. Nur noch 500.000 Zuschauer waren am Mittwoch um 22:15 Uhr dabei, das Serien-Finale wollten eine Stunde später dann sogar lediglich 420.000 Zuschauer sehen.

Mit Marktanteilen von 2,4 und 3,3 Prozent lief's beim Gesamtpublikum ordentlich, aber nicht überragend - und beim jungen Publikum bewegte sich "Parfum" sogar unter dem Senderschnitt. Hier wurden Marktanteile von 1,1 und 1,0 Prozent eingefahren. Noch nicht bekannt ist, wie viele Zuschauer die Serie in der Mediathek erreichte. Zum Start in den Abend hatte es der Spielfilm "Spy Game - Der finale Countdown" derweil auf 760.000 Zuschauer gebracht, hier lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 1,4 Prozent.

Deutlich mehr Zuschauer lockte ZDFneo am Vorabend mit seinen Wiederholungen von "Bares für Rares" vor den Fernseher. Um 18:30 Uhr zählte die Trödelshow bereits 950.000 Zuschauer, eine weitere Folge kam anschließend auf 1,69 Millionen. ZDFneo lag damit zu diesem Zeitpunkt deutlich vor ProSieben, Sat.1 oder Vox. Beim Gesamtpublikum zog der Marktanteil auf starke 6,2 Prozent an und auch bei den Jungen lief's mit 4,7 Prozent richtig gut.

Bei One sorgte unterdessen "Agatha Christie's Poirot" mal wieder für einen Erfolg: 860.000 Zuschauer sahen die erste Folge, 920.000 Zuschauer die zweite. Und auch beim RTL-Männersender Nitro funktionierten am Abend die Krimis gut: Bis zu 750.000 Zuschauer schalteten ein, um "Law & Order: Special Victims Unit" zu sehen, am späten Abend lag der Marktanteil bei mehr als vier Prozent. Ähnlich stark lief's auch für die Ermittler-Dokus bei Sat.1 Gold - hier verbuchten etwa "Niedrig & Kuhnt" zwischenzeitlich 710.000 Zuschauer.

Die Champions League bei Sky erreichte übrigens 870.000 Zuschauer, knapp eine halbe Million davon entschieden sich für die Konferenz. Sport1 verbuchte mit seinem "Fantalk" parallel dazu im Schnitt 410.000 Fans und kam in der Spitze sogar auf 740.000 Zuschauer.

