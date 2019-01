"Zuhause im Glück" kommt nicht aus dem Quotental

© RTL II

Die letzte Staffel von "Zuhause im Glück" macht den Verantwortlichen bei RTL II keine Freude: Nach dem Allzeit-Tief in der vergangenen Woche sah es an diesem Dienstag nicht viel besser aus. Aber auch bei Vox schwächelt ein eigentlich sehr etabliertes Format.



23.01.2019 - 10:01 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2019 - 10:01 Uhr

Nach 13 Jahren wird RTL II seine Makeover-Show "Zuhause im Glück" demnächst beenden, das berichtete DWDL.de erst vor wenigen Tagen. Die schlechten Nachrichten scheinen den Zuschauern aufs Gemüt zu schlagen: In der vergangenen Woche setzte es mit 3,4 Prozent Marktanteil prompt ein neues Allzeit-Tief. Und auch sieben Tage später sah es nicht besonders gut aus: Das Format erreichte mit Mühe eine Million Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe dümpelte bei 3,9 Prozent herum. Eine alte Ausgabe kam im Anschluss auf 4,1 Prozent.

Das Nachmittags-Format "Chartbreaker" holte auch am letzten Tag nur schwache 2,9 Prozent, ab sofort stellt RTL II sein Programm hier wieder um (DWDL.de berichtete). Aber immerhin "Köln 50667" (7,3 Prozent) und "Berlin - Tag & Nacht" (7,6 Prozent) erreichten am Dienstag gute Werte - wenngleich auch diese Formate weit unter ihrem Potenzial liegen. RTL II musste sich dennoch mit einem schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent begnügen.

Auch bei Vox wird man nicht zufrieden sein, holten die Kölner doch nur 5,8 Prozent Tagesmarktanteil. Eine neue Ausgabe von "Hot oder Schrott" blieb in der Primetime bei 6,2 Prozent hängen, nur 990.000 Menschen sahen zu - also geringfügig weniger als bei "Zuhause im Glück". Eigentlich liegt "Hot oder Schrott" sonst sehr deutlich über dem Senderschnitt von Vox. Eine Wiederholung fiel gegen den RTL-Dschungel später auf 4,4 Prozent.

Recht zufrieden sein kann man dagegen bei kabel eins: "Leg dich nicht mit Zohan an" erreichte in der Primetime 5,9 Prozent Marktanteil, "Matrix Revolutions" holte danach noch 5,7 Prozent. Und auch Nitro war mit Filmen erfolgreich unterwegs: "Plattfuß in Afrika" mit Bud Spencer unterhielt zur besten Sendezeit 720.000 Menschen, der Marktanteil betrug 3,0 Prozent. "Bud, der Ganovenschreck" erreichte danach immerhin noch 2,2 Prozent.

