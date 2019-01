"My Hit. Your Song" verliert in Woche 2, Rosin schwächer

© ProSieben

Die Musik-Cover-Show "My Hit. Your Song." musste nach dem ohnehin schon schwachen Auftakt in der zweiten Woche noch Zuschauer abgeben. Auch der Sat.1-Serienabend macht weiter Probleme, bei kabel eins büßte Rosin viele Zuschauer ein



25.01.2019 - 09:26 Uhr von Uwe Mantel 25.01.2019 - 09:26 Uhr

Auch wenn ProSieben mit "My Hit. Your Song." eine sehenswerte Musikshow auf die Beine stellte: Beim Publikum stieß sie offensichtlich nicht auf die erhoffte Resonanz. Nach dem schwachen Start in der vergangenen Woche ging's diesmal sogar noch ein Stückchen bergab. Die zweite Folge schaffte nicht mal mehr die Millionen-Marke: 950.000 Zuschauer wurden diesmal noch gezählt, die Marktanteile lagen bei 3,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Gegen den Dschungel konnte ProSieben mit "The Big Bang Theory" dann erwartungsgemäß auch wenig ausrichten und pendelte zwischen 4,9 und 6,1 Prozent Marktanteil. Dass ProSeben letztlich trotzdem auf solide 9,9 Prozent Marktanteil kam, lag auch am starken Vorabend, wo "Galileo" mit 11,8 Prozent Marktanteil überzeugte und "Die Simpsons" sogar bis zu 13,3 Prozent erzielten. Am Nachmittag lief es für "Taff" mit 16,1 Prozent Marktanteil sehr gut, zuvor punktete auch "The Big Bang Theory".

Sat.1 fehlt ein solche starker Unterbau, nach 12 Uhr mittags schaffte es nur "Klinik am Südring" überhaupt mal auf einen zweistelligen Marktanteil, der Vorabend meldete mit 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "Wie genial ist das denn?!" wieder Land Unter. Ganz so schlecht sah es in der Primetime nicht aus, doch überzeugend ist es eben auch nicht, was die Serien dort derzeit abliefern. "FBI" lief zwar etwas besser als in der vergangenen Woche, blieb mit 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebenso blass wie der einstige Quotengarant "Criminal Minds", der eine Stunde später 7,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte.

Und auch kabel eins konnte in dieser Woche nicht so punkten, wie man das zuletzt gewohnt war. Nachdem Frank Rosin in der vergangenen Woche aus seiner eigenen Show ausgeschieden war, büßte "Rosins Fettkampf" in dieser Woche etliche Zuschauer ein. 880.000 waren noch übrig, das waren 230.000 weniger als eine Woche zuvor. Der Marktanteil in der Zielgruppe sank auf den bisherigen Tiefstwert von 5,1 Prozent - lag damit aber noch immer auf Höhe des Senderschnitts. kabel eins überzeugte zudem auch tagsüber. "Abenteuer Leben täglich" etwa holte um 17 Uhr starke 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Mein Lokal, Dein Lokal" danach 6,3 Prozent. Auch auf die Krimiserien am Nachmittag war Verlass.

