Schwacher Einstand für neue ZDF-Show "Geht doch!"

Die neue Problemlösungs-Comedy "Geht doch!" holte zum Auftakt nur magere Quoten - an einem allerdings auch insgesamt wenig erfreulichen Abend für das ZDF. Der Tagessieg ging ans Erste, wo die Serien aber ebenfalls Federn ließen.



01.05.2019 - 09:48 Uhr von Uwe Mantel 01.05.2019 - 09:48 Uhr

Das ZDF versuchte sich am Dienstagabend mal wieder an einem neuen Comedyformat. Doch nicht nur inhaltlich legte "Geht doch!" einen recht mauen Einstand hin, auch die Quoten waren wenig erfreulich. So reichten 1,52 Millionen Zuschauer ab 22:45 Uhr nur für einen Marktanteil von 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Show war damit auch erfolgloser als der Vor- und Nachlauf: Eine 37-Grad-Reportage erzielte zuvor mit 2,35 Millionen Zuschauern immerhin 10,1 Prozent Marktanteil, "Markus Lanz" im Anschluss mit 1,22 Millionen Zuschauern 10,3 Prozent. Auch das jüngere Publikum erreichte "Geht doch!" nicht in ausreichendem Maße: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 4,1 Prozent Marktanteil erreicht - und auch hier lagen die Marktanteile sowohl davor als auch danach höher.

Doch auch insgesamt gesehen war es kein erfreulicher Abend für das ZDF. Die "ZDFzeit"-Doku "Wir Deutschen und die Demokratie" wollten um 20:15 Uhr gerade mal 1,37 Millionen Zuschauer sehen. Das entsprach einem Marktanteil von nur 5,4 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,7 Prozent erzielt. "Frontal 21" sahen im Anschluss 1,6 Millionen Zuschauer, was 5,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Immerhin löste das "heute-journal" danach nochmal einen Einschaltimpuls aus und ließ die Reichweite auf 2,93 Millionen Zuschauer steigen.

Der Tagessieg am Dienstag ging aber ganz klar an die Serien im Ersten - die allerdings auch darunter litten, dass am Tag vor dem Feiertag wohl viele lieber in den Mai tanzten als vor der Glotze zu sitzen. "Um Himmels Willen" fiel so mit 4,25 Millionen Zuschauern auf ein Staffel-Tief, im Vergleich zur letzten Folge vor zwei Wochen kam rund eine dreiviertel Million Zuschauer abhanden. Auch "In aller Freundschaft" zählte erheblich weniger Zuschauer als zuletzt, setzte sich mit 4,6 Millionen Zuschauern aber trotzdem an die Spitze. Die Marktanteile der beiden Serien lagen mit 16,7 und 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum auf sehr gutem Niveau, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 6,0 und 6,3 Prozent hingegen nur mittelmäßig aus.

Nach den Serien war es dann zudem auch vorbei mit den guten Quoten für Das Erste. Das Magazin "Fakt" blieb mit 2,35 Millionen Zuschauern bei 9,2 Prozent Marktanteil hängen. Und während das "heute-journal" im ZDF ein Einschalter ist, tun sich die "Tagesthemen" im Ersten erheblich schwerer. Mit 1,78 Millionen Zuschauern kamen die Nachrichten nicht über 7,8 Prozent Marktanteil hinaus. Mit Wiederholungen von "Mord mit Aussicht" war am späten Abend dann wenig überraschend auch nichts mehr zu holen.

