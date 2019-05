Primetime-Sieg: Joko und Klaas feiern erfolgreichen Einstand

© ProSieben/Willi Weber

"Joko & Klaas gegen ProSieben" hat einen guten Start hingelegt, zum Auftakt holte man sich den Tagessieg in der Primetime. Damit setzte sich die Show auch vor "Sing meinen Song", das Vox-Format schwächelte am Dienstag leicht und musste noch einen anderen Sender ziehen lassen.



29.05.2019 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier

In ihrer neuen Show kämpfen Joko und Klaas ausnahmsweise mal nicht gegeneinander, sondern miteinander. Als Gegner steht ihnen ProSieben gegenüber. Zum Start bewies "Joko & Klaas gegen ProSieben" eindrucksvoll, wie unterhaltsam so ein Wettbewerb sein kann (Hier geht’s zur TV-Kritik) - und auch die Quoten stimmten. 1,35 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten so für 15,8 Prozent Marktanteil. Kein anderer Sender hatte in der Primetime mehr Zuschauer in der Zielgruppe, lediglich "GZSZ" war am Vorabend noch etwas erfolgreicher. Die Gesamt-Reichweite der neuen ProSieben-Show lag bei 1,74 Millionen. Bei den Zuschauern zwischen 14 und 39 Jahren holte die Show übrigens 20,3 Prozent.

Joko & Klaas setzten sich damit auch vor die Vox-Show "Sing meinen Song", die nur auf 9,2 Prozent Marktanteil kam und damit erstmals in diesem Jahr in den einstelligen Bereich fiel, 830.000 junge Zuschauer schalteten ein. Insgesamt sahen 1,69 Millionen Menschen zu, das waren rund 440.000 weniger als vor einer Woche. Die neue Konkurrenz hat dem Vox-Format also ganz offensichtlich sehr geschadet. Aber natürlich bleibt "Sing meinen Song" auch mit diesen Werten ein Erfolg für Vox.

Allerdings musste sich Vox nicht nur ProSieben, sondern auch RTL II geschlagen geben. Dort erreichte "Hartz und herzlich" zur besten Sendezeit nämlich 960.000 junge Zuschauer und 10,7 Prozent. Insgesamt lag man mit 1,66 Millionen Zuschauern auf einem Niveau mit Vox und nur knapp hinter ProSieben.

Alle drei Sender punkteten übrigens auch am späten Abend, wobei es besonders für ProSieben und RTL II gut lief. Bei ProSieben erreichte die neue Show "1:30" mit Teddy Teclebrhan 11,7 Prozent Marktanteil, 680.000 Menschen sahen insgesamt ab 22:50 Uhr zu. Bei RTL II kam "Armes Deutschland" sogar noch auf 1,29 Millionen Zuschauer, die Sendung begann aber auch schon um 22:15 Uhr, hier wurden 13,6 Prozent in der Zielgruppe erzielt. Besser lief es für das Format noch nie. Vox musste da kleinere Brötchen backen, erzielte mit der "Alvaro Soler Story" aber immerhin noch 7,4 Prozent.

Die starke Performance der Sender machte sich auch in den Tagesmarktanteilen bemerkbar. ProSieben sicherte sich mit 11,6 Prozent Platz eins im Zielgruppen-Ranking, Vox (7,7 Prozent) und RTL II (7,5 Prozent) kamen dahinter auf die Plätze drei und vier. Nur RTL war mit 10,2 Prozent noch erfolgreicher.

