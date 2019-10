Knappes Pokalduell holt sich den doppelten Tagessieg

© ARD

Borussia Dortmund hat sich im DFB-Pokal knapp gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt und dem Ersten damit richtig gute Quoten beschert, es reichte für den Tagessieg bei Jung und Alt. Auch bei Sky kann man zufrieden sein.



31.10.2019 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2019 - 09:25 Uhr

6,69 Millionen Menschen haben sich am Mittwochabend das DFB-Pokalspiel zwischen Dortmund und Gladbach im Ersten angesehen - das reichte natürlich für den ungefährdeten Tagessieg. Kein anderer Sender hatte noch mehr Zuschauer, der Marktanteil betrug sehr gute 23,2 Prozent. Und auch beim jungen Publikum dominierte die Partie: 1,55 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier wurden 17,6 Prozent gemessen. Damit waren Dortmund und Das Erste auch erfolgreicher als Bayern München und Sport 1 einen Tag zuvor (DWDL.de berichtete).

Am späten Abend konnte Das Erste die Marktanteile sogar noch steigern. Die Zusammenfassungen der weiteren Spiele sahen sich 4,26 Millionen Menschen an, beim Gesamtpublikum entsprach das 25,0 Prozent und beim jungen Publikum wurden 19,1 Prozent gemessen. Der "Sportschau-Club" war später mit insgesamt 1,23 Millionen Zuschauer nicht mehr so sehr gefragt, hier gingen die Marktanteile auf 11,3 (Gesamtpublikum) und 9,7 (14-49) Prozent zurück.

Durch das starke Spiel schaffte Das Erste am Mittwoch aber einen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,6 Prozent und landete damit sogar vor dem ZDF, das 13,5 Prozent erzielte. Die Mainzer schlugen sich gegen die starke Konkurrenz extrem gut: "Die Toten von Salzburg - Zeugenmord" erreichte dort ab 20:15 Uhr 4,66 Millionen Zuschauer und 15,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Damit war das ZDF der erste Verfolger des DFB-Pokals. Beim jungen Publikum lief es angesichts 4,2 Prozent eher schlecht als recht.

Doch noch einmal kurz zurück zum Fußball, der auch Sky gute Quoten gebracht hat. Das Spiel zwischen Dortmund und Gladbach kam beim Pay-TV-Sender auf 270.000 Zuschauer, insgesamt sahen sich das Match also fast sieben Millionen Menschen an. Sky erreichte damit in der jungen Zielgruppe 1,7 Prozent Marktanteil. Die gleichzeitig gelaufene Konferenz kam sogar auf 5,9 Prozent, hier sahen 1,06 Millionen Menschen zu. Und auch die Konferenz am Vorabend brachte es auf 4,0 Prozent.

Teilen