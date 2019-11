"Fittest Family Germany" startet mit schlechten Quoten

© Sat.1/Benedikt Müller

Die von Sat.1 im Mittagsprogramm versendete Physical Gameshow "Fittest Family Germany" hat einen schwachen Start hingelegt, aber auch sonst hatte der Sender am Samstag wenig zu lachen. Auch für RTLzwei lief es richtig schlecht.



03.11.2019 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 03.11.2019 - 09:50 Uhr

Eigentlich ist "Fittest Family Germany" für die Primetime geplant gewesen. Doch mit dem Ergebnis war man beim Sender offenkundig nicht sehr zufrieden, weshalb das von Constantin Entertainment produzierte Format nun am Samstagmittag versendet wird. Zum Auftakt hatte die Show auch dort Probleme: 350.000 Menschen sahen sich den Auftakt ab 11:55 Uhr an, 190.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der werberelevanten Zielgruppe waren damit nur 6,0 Prozent Marktanteil drin.

Damit lag "Fittest Family Germany" noch unter dem Tagesmarktanteil von Sat.1, der am Samstag schlechte 6,9 Prozent betrug. Zwar lief es in der Primetime mit der Wiederholung von "Harry Potter und der Halbblutprinz" recht gut, hier wurden 9,9 Prozent Marktanteil gemessen, tagsüber gab es aber nahezu überall Baustellen. So kamen die Scripted Realitys am Nachmittag nicht über 5,7 Prozent hinaus und das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos" machte mit 2,4 Prozent große Probleme.

Von Problemen kann auch RTLzwei ein Lied singen, der Sender blieb am Samstag bei 3,8 Prozent Marktanteil hängen. Einen entscheidenden Anteil daran hatte die desaströse Primetime: Die zwei weiteren Teile der Miniserie "Childhood’s End" blieben bei 3,5 und 3,6 Prozent hängen, 740.000 bzw. 700.000 Menschen sahen zu. Am Freitagabend holte die Miniserie immerhin noch 5,0 Prozent für RTLzwei. Am Nachmittag kam zudem eine alte "Zuhause im Glück"-Ausgabe nicht über 2,9 Prozent hinaus und auch "Armes Deutschland" konnte am Vorabend mit 4,0 Prozent nichts reißen.

Probleme in der Primetime hatte auch Vox: Mit einer XXL-Doku zum Mauerfall-Jubiläum erreichte man 920.000 Zuschauer, in der werberelevanten Zielgruppe wurden damit 5,6 Prozent gemessen. Weil es tagsüber aber besser lief, rettete man sich auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent und landete damit auch hauchdünn vor Sat.1.

