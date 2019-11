"Galileo Big Pictures" hat zum Start große Probleme

© ProSieben/Bene Müller

Ein großer Erfolg ist "Galileo Big Pictures" schon Anfang des Jahres nicht gewesen, nun ist die neue Staffel mit großen Problemen gestartet. So lag man unter anderem hinter der Sozialdoku von RTLzwei und den US-Serien in Sat.1.



13.11.2019 - 09:29 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2019 - 09:29 Uhr

ProSieben hat am Dienstag die neue Staffel von "Galileo Big Pictures" gestartet und damit keine guten Quoten eingefahren. Nur 980.000 Zuschauer hatte die Sendung, die sich mit den "30 Bildern, die nichts für schwache Nerven sind" beschäftigte. In der Zielgruppe wurden damit nur sehr schlechte 6,7 Prozent Marktanteil gemessen. Eine Wiederholung des Formats steigerte sich später immerhin noch auf 8,2 Prozent, zufrieden sein kann man aber auch damit nicht.

Insgesamt fünf weitere Ausgaben von "Galileo Big Pictures" wird ProSieben in den kommenden Wochen am Dienstagabend zur besten Sendezeit noch ausstrahlen. Unterbrochen wird die Staffel am 26. November von der ISIS-Reportage von ProSieben-Reporter Thilo Mischke (DWDL.de berichtete).

In dieser Woche blieb ProSieben mit dem Format unter anderem hinter Sat.1 hängen, das mit "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." jeweils 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfahren konnte. 2,30 Millionen Menschen sahen sich "Navy CIS" zur besten Sendezeit an, der Ableger kam im Anschluss noch auf 2,05 Millionen. "Hawaii Five-0" holte am späten Abend noch 8,3 Prozent, Highlight des Abends war aber etwas überraschend die "Focus TV Reportage", die es sogar auf 9,5 Prozent brachte.

Sowohl ProSieben als auch Sat.1 mussten sich hinter RTLzwei einordnen. Dort kam die Sozialdoku "Hartz und herzlich - Niedergörsdorf - Altes Lager" auf 830.000 junge Zuschauer, damit waren in der Zielgruppe sehr gute 9,2 Prozent Marktanteil drin. 1,37 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Damit lag RTLzwei sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum auf einem Niveau mit RTL. Eine weitere Ausgabe von "Hartz und herzlich" steigerte sich ab 22:15 Uhr sogar auf noch deutlich bessere 11,4 Prozent Marktanteil. Dadurch landete RTLzwei am Dienstag auch bei einem sehr guten Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent.

