Merkel treibt ntv-Marktanteil auf mehr als zehn Prozent

Auch weiterhin sind die Newssender mit ihrer Corona-Berichterstattung sehr gefragt, allen voran ntv, das am mit der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag sogar über zehn Prozent Marktanteil verzeichnete.



17.03.2020 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 17.03.2020 - 09:33 Uhr

Wie groß das Informationsbedürnis der Menschen ist, lässt sich in diesen Tagen am Erfolg von Informationssendungen ablesen (DWDL.de berichtete), aber auch an den Quoten der Nachrichtensender. So verzeichnete Welt am Montag einen Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent, ntv kam sogar auf 3,2 Prozent. Beachtlich sind insbesondere die Quoten, die ntv gegen 18 Uhr mit der Live-Übertragung der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel verzeichnete.

910.000 Zuschauer schalteten ein, um das Statement zu sehen, und trieben den Marktanteil schon beim Gesamtpublikum auf 4,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete der kleine Sender sogar beachtliche 10,7 Prozent Marktanteil und bewegte sich damit nicht nur vor Sendern wie Sat.1 und ProSieben, sondern sogar auf Augenhöhe mit dem großen Bruder RTL, der die PK ebenfalls übertrug und damit einen Marktanteil von 11,1 Prozent verzeichnete.

Welt kam an diese Werte nicht heran, schlug sich mit 650.000 Zuschauern und 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber ebenfalls außerordentlich gut. Schon am Vormittag erzielte ntv mit seinem Corona-Schwerpunkt beachtliche Quoten. So erreichte die Übertragung der Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts im Schnitt 340.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 7,6 Prozent in der Zielgruppe, der Auftritt von Bayerns Ministerpräsident Söder erzielte danach sogar 8,6 Prozent.

Eher blass blieben dagegen die Quoten des abendlichen Beisenherz-Talks "#timeline", der es auf 160.000 Zuschauer und 0,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen brachte. Zu diesem Zeitpunkt waren andere kleine Sender gefragter, allen voran ZDFneo, das mit "Inspector Barnaby" auf 2,28 Millionen Zuschauer kam und damit auch große Sender hinter sich ließ. Einen schönen Film-Erfolg gab's zudem bei Kabel Eins, wo "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben" auf 1,61 Millionen Zuschauer und 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

