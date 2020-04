"Promis unter Palmen" legt sogar noch spürbar zu

© Sat.1

Das hat es lange nicht für Sat.1 gegeben: Das schon gut gestartete Reality-Format "Promis unter Palmen" hat in Woche zwei sogar noch deutlich zugelegt und die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Mark Forster fuhr bei Vox wieder extrem schlechte Werte ein.



02.04.2020 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 02.04.2020 - 09:06 Uhr

Sat.1 hat ganz offenbar einen Hit geschaffen: Bereits in der vergangenen Woche haben sich 2,82 Millionen Menschen den Auftakt der neuen Reality-Show "Promis unter Palmen" angesehen, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 15,5 Prozent. In Woche zwei ging es jetzt sogar noch deutlich bergauf: Innerhalb von sieben Tagen kamen fast eine halbe Million neue Zuschauer hinzu, die Reichweite lag bei 3,27 Millionen. Kein anderer Privatsender hat am Mittwoch in der Primetime mehr Menschen unterhalten.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Reichweite auf 1,70 Millionen, hier standen für Sat.1 letztendlich 17,5 Prozent Marktanteil auf dem Konto. Damit hatte am gesamten Mittwoch nur die "Tagesschau" im Ersten mehr junge Zuschauer als "Promis unter Palmen". Die zweite Ausgabe von "Ranking the Stars" erreichte im Anschluss ebenfalls noch gute 11,6 Prozent. Durch die starke Primetime kam Sat.1 auch auf einen knapp zweistelligen Tagesmarktanteil, 10,1 Prozent waren es am Ende. Runtergezogen wurde dieser durch den schwachen Vorabend: "Luke, allein zuhaus" blieb bei 3,6 Prozent hängen und auch "Big Brother" holte nur 5,8 Prozent.

Völlig untergegangen ist am Mittwoch dagegen, wie schon vor sieben Tagen, Vox, das Mark Forster live auf Sendung schickte. Es lief zwar besser als in der Vorwoche, erneut wurden aber nur schwache 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ermittelt. 710.000 Menschen schalteten ein - das waren aber immerhin 170.000 mehr als sieben Tage zuvor. Vox blieb so bei einem schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von nur 5,5 Prozent hängen.

Besser machte seine Sache RTL, das zur besten Sendezeit ein "Stern TV"-Special zeigte. Eigentlich sollte die Sendung ihren 30. Geburtstag feiern, wegen Corona wurde daraus aber nichts und man widmete sich vor allem dem Virus. 2,47 Millionen Menschen sahen zu, 1,13 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe und sorgten für 12,5 Prozent. Eine Corona-Doku erreichte im Anschluss sogar noch 15,9 Prozent.

Gut lief es am Mittwoch teilweise auch für RTLzwei, vor allem der Start in den Abend gelang. Eine neue Ausgabe von "Daniela Katzenberger - natürlich blond - Familienglück auf Mallorca" bescherte dem Sender 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,23 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Für die "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" ging es im Anschluss aber auf 640.000 Zuschauer und 4,8 Prozent hinab. Erst eine alte Ausgabe von "Armes Deutschland" steigerte sich am späten Abend wieder auf 7,0 Prozent.

