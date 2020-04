Sat.1-Hit "Promis unter Palmen" knackt 20-Prozent-Marke

© Sat.1

Auch in der dritten Woche hat sich die Sat.1-Show "Promis unter Palmen" steigern können, allen voran in der Zielgruppe, wo der Marktanteil erstmals bei mehr als 20 Prozent lag. "Mario Barth deckt auf" fiel im Gegenzug bei RTL auf ein neue Tiefstwerte.



09.04.2020 - 08:40 Uhr von Alexander Krei 09.04.2020 - 08:40 Uhr

"Promis unter Palmen" bleibt auch in der dritten Woche ein überragender Erfolg für Sat.1. Mit 3,36 Millionen Zuschauern lief es für die Realityshow am Mittwochabend noch einmal besser als vor einer Woche - fast 100.000 Zuschauer kamen binnen Wochenfrist hinzu, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum diesmal bei 10,3 Prozent lag. In der Zielgruppe fiel der Anstieg sogar noch deutlicher aus: Dort bedeuteten 1,86 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer einen hervorragenden Marktanteil von 20,1 Prozent. Seit dem Start ging es für das Sat.1-Format somit um fast fünf Prozentpunkte nach oben.

Den Tagessieg gab es in der Zielgruppe diesmal auch inklusive. Die RTL-Show "Mario Barth deckt auf" fiel im Gegenzug auf ein neues Tief und kam zur Rückkehr nicht über 2,30 Millionen Zuschauer hinaus. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für Barth mit nur 11,3 Prozent Marktanteil so schlecht wie noch nie. "Stern TV" tat sich im Anschluss mit 10,9 Prozent Marktanteil ebenfalls schwerer als gewöhnlich. Sat.1 blieb dagagen auch am späten Abend noch erfolgreich: 1,60 Millionen Zuschauer sahen "Ranking the Stars", das auch in der Zielgruppe mit sehr guten 13,3 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert aufstellte.

Die starke Primetime verhalf Sat.1 am Mittwoch sogar zur Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe: Mit durchschnittlich 11,0 Prozent lag der Sender hauchdünn vor RTL, das auf 10,8 Prozent kam. Tagsüber lief's für den Sender dagegen nicht allzu berauschend, auch wenn vom Vorabend leichte Hoffnungsschimmer zu vernehmen waren. So erreichte "Big Brother" diesmal 990.000 Zuschauer, der Marktanteil fiel in der Zielgruppe mit 7,0 Prozent so hoch aus wie seit anderthalb Monaten nicht mehr.





Eine Stunde zuvor machte bereits die neue Crime-Serie "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle" einen kräftigen Sprung nach oben: 1,03 Millionen Zuschauer schalteten um 18:00 Uhr ein und damit eine Viertelmillion mehr als noch am Tag zuvor. In der Zielgruppe zog der Marktanteil von weniger als fünf auf nun 7,5 Prozent an. "Grünberg und Kuhnt" konnte direkt danach nicht mithalten, ware mit 980.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 5,8 Prozent aber ebenfalls erfolgreicher als an den beiden vorherigen Tagen. Nun muss sich jedoch erst noch zeigen, ob daraus ein echter Trend werden kann.

Teilen