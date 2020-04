"Promis unter Palmen" trotz deutlicher Verluste vorn

© Sat.1

Die Rekordjagd von "Promis unter Palmen" ist erstmal vorbei, in Woche 4 gingen die Quoten spürbar zurück. Trotzdem behauptete sich die Sat.1-Show weit vor Mario Barth bei RTL. Die ProSieben-Comedys enttäuschten weiter, Katzenberger lief weiter gut



16.04.2020

Nachdem "Promis unter Palmen" bislang von Woche zu Woche weiter zulegen konnte, gab's nun erstmal einen kleinen Dämpfer für das Sat.1-Format: Folge 4 verlor im Vergleich zur vergangenen Woche knapp 400.000 Zuschauer, übrig waren noch 2,97 Millionen - was aber noch immer mehr waren als bei der Auftakt-Folge Ende März. Nachdem in der vergangenen Woche in der Zielgruppe sogar die 20-Prozent-Marke gefallen war, ging's hier nun eine Woche nach der Rauswahl von Désirée Nick aber doch sehr deutlich auf 15,3 Prozent nach unten. Im Schlepptau tat sich auch "Ranking the Stars" schwerer als zuletzt und fiel um über drei Prozentpunkte auf nun 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,38 Millionen Zuschauer sahen hier noch zu.

Trotzdem liegen beide Format noch weit über dem Sat.1-Schnitt, insbesondere "Promis unter Palmen" bleibt ein herausragender Erfolg, der Sat.1 auch erneut zum Primetime-Marktführer in der Zielgruppe machte. "Mario Barth deckt auf" lief zwar etwas besser als in der vergangenen Woche, als die Sendung neue Tiefstwerte hinnehmen musste - doch mäßig blieben die Quoten auch diesmal. In der klassischen Zielgruppe reichte es für 11,8 Prozent Marktanteil - das war der zweitschwächste Wert in der Geschichte des Formats. 2,72 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. "Stern TV" ließ den Zielgruppen-Marktanteil im Anschluss auf 13,2 Prozent steigen.

Wesentlich größere Probleme hat weiterhin ProSieben, das für seine Entscheidung, deutsche Comedy zur besten Sendezeit zu zeigen, weiterhin nicht belohnt wird. Im Gegenteil: "Frau Jordan stellt gleich" stellte mit 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenso einen neuen Tiefstwert auf wie "Check Check", das im Anschluss 5,3 Prozent Marktanteil erzielte. Die beiden Serien erreichten um die 800.000 Zuschauer. Noch größere Probleme hatte Vox, wo "Magnum, P.I." nur 2,4 bzw. 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe holte - allerdings handelte es sich hier auch nur um Wiederholungen.

Weiterhin stark präsentiert sich hingegen Daniela Katzenberger: Ihre Dokusoap "Familienglück auf Malllorca" erreichte mit insgesamt 1,32 Millionen Zuschauern sogar einen neuen Staffel-Bestwert. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich nun schon die dritte Woche in Folge mit 7,6 Prozent auf einem sehr guten Niveau. "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" kam im Anschluss auf ordentliche 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

